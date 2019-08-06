Китай предпочел торговую войну с США

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Mark Schiefelbein / AP Photo

Стремительное разгорание торгового конфликта США и Китая потрясло финансовые рынки в начале августа. Не успели стороны возобновить торговые переговоры, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с сентября 10%-ные пошлины на китайские товары стоимостью $300 млрд. В ответ Китай позволил курсу национальной валюты опуститься ниже психологической отметки 7 юаней/$ впервые с 2008 г. А Вашингтон поспешил обвинить Пекин в валютном манипулировании.

Реакцией на обострение конфликта двух крупнейших экономик мира стало падение рынков. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизились в понедельник на 2,9 и 3% соответственно. А глобальный индекс MSCI опустился на 2,5%, что стало его самым резким падением с февраля 2018 г. Во вторник утром рынки отыгрывали потери: Dow Jones вырос на 0,4%, а S&P 500 – на 0,5%. Юань сперва подорожал, но затем начал снова дешеветь, опустившись до отметки 7,02 юаня/$ к 19.00 мск.