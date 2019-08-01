Как понижение ставки повлияет на экономику США и всего мира

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ANDREW CABALLERO REYNOLDS / AFP

Руководители ФРС США во главе с Джеромом Пауэллом сделали что от них ждали, но не больше и вызвали разочарование. Но большой вины Пауэлла и его коллег в такой реакции рынков нет. Проблемы, с которыми столкнулись американская и мировая экономики, объясняются не только экономической ситуацией, но и во многом нерациональными факторами, обуславливающими деловой климат.

Как и ожидалось, ФРС снизила базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%. Однако на пресс-конференции, испортившей настроение участникам рынков, Пауэлл сказал, что управляющие не рассматривают этот шаг как «начало длительной серии снижений»: «Так можно было бы поступить, видя реальную слабость экономики. Но это не то, что мы видим». Решение ФРС он назвал «корректировкой в середине цикла».