Применит ли Китай финансовое ядерное оружие против США
В его распоряжении более $1,1 трлн американских казначейских облигаций
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В марте Китай неожиданно продал казначейские облигации на $20,5 млрд
Jason Lee / REUTERS
Китай – крупнейший в мире иностранный держатель казначейских облигаций США. Если он начнет распродавать их, это может дестабилизировать финансовый рынок и привести к росту стоимости займов для Вашингтона. Поэтому некоторые называют это «ядерным оружием» Китая в торговой войне с США. В марте Пекин по непонятной причине продал больше всего казначейских облигаций с 2016 г.
Однако большинство аналитиков сомневаются, что он собирается использовать это оружие.
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