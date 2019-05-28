Применит ли Китай финансовое ядерное оружие против США

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В марте Китай неожиданно продал казначейские облигации на $20,5 млрд Jason Lee / REUTERS

Китай – крупнейший в мире иностранный держатель казначейских облигаций США. Если он начнет распродавать их, это может дестабилизировать финансовый рынок и привести к росту стоимости займов для Вашингтона. Поэтому некоторые называют это «ядерным оружием» Китая в торговой войне с США. В марте Пекин по непонятной причине продал больше всего казначейских облигаций с 2016 г.

Однако большинство аналитиков сомневаются, что он собирается использовать это оружие.