Экономика / Мировая экономика

Применит ли Китай финансовое ядерное оружие против США

В его распоряжении более $1,1 трлн американских казначейских облигаций

Китай – крупнейший в мире иностранный держатель казначейских облигаций США. Если он начнет распродавать их, это может дестабилизировать финансовый рынок и привести к росту стоимости займов для Вашингтона. Поэтому некоторые называют это «ядерным оружием» Китая в торговой войне с США. В марте Пекин по непонятной причине продал больше всего казначейских облигаций с 2016 г.

Однако большинство аналитиков сомневаются, что он собирается использовать это оружие.

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