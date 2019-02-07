Почему США не страшен отказ иностранцев от казначейских облигаций
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Доля иностранцев, владеющих казначейскими облигациями США, сократилась с пика в 55% во время кризиса 2008 г. до менее чем 40% в ноябре 2018 г., по последним данным минфина США. В последние годы от них активно избавлялись центробанки Китая и России. Многие аналитики прогнозировали, что уход иностранцев может привести к кризису на рынке американского госдолга, особенно на фоне растущего бюджетного дефицита. Но собственные инвесторы в США легко заменили иностранных, пишет The Wall Street Journal.
«Опасения были преувеличены», – цитирует издание Тони Родригеса, отвечающего за инвестиции на долговом рынке в Nuveen. Он ожидает, что спрос американских инвесторов на казначейские бонды будет расти, и не считает это проблемой, если тренд сохранится.
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