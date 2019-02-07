Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4750 от 08.02.2019 под заголовком: От долга не отвернулись

Почему США не страшен отказ иностранцев от казначейских облигаций

Вопреки прогнозам это не вызвало кризиса на рынке американского госдолга
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Доля иностранцев, владеющих казначейскими облигациями США, сократилась с пика в 55% во время кризиса 2008 г. до менее чем 40% в ноябре 2018 г., по последним данным минфина США. В последние годы от них активно избавлялись центробанки Китая и России. Многие аналитики прогнозировали, что уход иностранцев может привести к кризису на рынке американского госдолга, особенно на фоне растущего бюджетного дефицита. Но собственные инвесторы в США легко заменили иностранных, пишет The Wall Street Journal.

«Опасения были преувеличены», – цитирует издание Тони Родригеса, отвечающего за инвестиции на долговом рынке в Nuveen. Он ожидает, что спрос американских инвесторов на казначейские бонды будет расти, и не считает это проблемой, если тренд сохранится.

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Комментарии
avatar-ds
04:17 08.02.2019
Если роботизация не подорвет перспектив индустриализации Африки и Ю.Азии и они вслед за Китаем будут идти по экспортоориентированному пути, то в очереди еще очень много потенциальных кандидатов на отправку своих долларовых торговых профицитов на купонные заработки обратно в США.
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