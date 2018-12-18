Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Тем не менее некоторые аналитики ожидают, что курс китайской валюты все-таки преодолеет отметку в 7 юаней/$ в следующем году Andy Wong / AP

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре. Продажа облигаций Китаем может быть связана с попытками Пекина укрепить курс юаня.

Тем не менее Китай остается крупнейшим держателем казначейских облигаций. За ним следует Япония, которая в октябре тоже сократила размер принадлежащих ей облигаций с $1,028 трлн до $1,018 трлн.