Экономика / Мировая экономика

Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Пекину необходимо поддерживать национальную валюту
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре. Продажа облигаций Китаем может быть связана с попытками Пекина укрепить курс юаня.

Тем не менее Китай остается крупнейшим держателем казначейских облигаций. За ним следует Япония, которая в октябре тоже сократила размер принадлежащих ей облигаций с $1,028 трлн до $1,018 трлн.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике