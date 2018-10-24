Иностранцы охладели к казначейским облигациям США

Это уже отражается на курсе доллара и финансовых рынках

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Иностранные инвесторы и центробанки стали покупать меньше казначейских облигаций США. Это может стать поворотным моментом для рынка размером $15 трлн, состояние которого сильно влияет на мировые финансы и экономику.

Нетто-покупки казначейских облигаций иностранцами с января по август 2018 г. составили $78 млрд. Это вдвое меньше, чем за тот же период годом ранее, хотя Вашингтон увеличивает размер эмиссий, чтобы покрыть растущий бюджетный дефицит. По данным министерства финансов США, теперь на долю иностранцев приходится только 41% находящихся в обращении казначейских облигаций. Это минимум за 15 лет, хотя еще в 2013 г. показатель равнялся 50%.