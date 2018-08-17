Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4633 от 17.08.2018 под заголовком: Где укрыться от бури

Как не потерять деньги и активы, когда рынки штормит

К сложным периодам нужно подготовиться заранее
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2018 год уже изрядно потрепал нервы инвесторам регулярными встрясками на финансовом рынке.

Год начался с масштабной коррекции американского рынка акций. В апреле санкции минфина США в отношении ряда российских граждан и компаний обвалили рубль на 15%, несмотря на дорогую нефть. Не добавили стабильности и торговые войны США с Китаем, Европой и Турцией: они привели, в частности, к обвалам курсов юаня и лиры к доллару до многолетних минимумов и отразились на фондовых рынках. А в августе известие о планах США ввести новые санкции против России в связи с делом Скрипалей и публикация законопроекта о санкциях, предусматривающего запрет на операции американских инвесторов с новым российским госдолгом, привели к очередной распродаже российских активов. С начала месяца курс рубля к доллару снизился на 7%, индекс Московской биржи – на 4%.

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