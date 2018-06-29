На чем можно заработать до конца 2018 года

Эксперты рассказали, чего бояться инвесторам и как лучше вкладывать деньги

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В случае дальнейшей эскалации торговых войн под ударом вновь окажутся активы на развивающихся рынках – валюты, облигации, акции Евгений Разумный / Ведомости

Второй квартал года изрядно потрепал нервы инвесторам в российские активы. Расширение в начале апреля санкций США в отношении ряда российских граждан и компаний привело к падению биржевых индексов акций и облигаций, а также к снижению курса рубля – несмотря на подорожавшую на 16% нефть (до $77,8 за баррель Brent).

В отличие от индекса Московской биржи (отражает стоимость 43 ликвидных акций), который теперь практически вернулся к отметкам конца марта, курс рубля так и не восстановился.

С 1 апреля по 28 июня доллар к рублю подорожал на 11%, а евро – на 3,6%.

Кто остался в плюсе

В конце прошлого – начале текущего квартала в крупных банках можно было разместить рубли во вклады (до 1,4 млн руб.) под 7,5–7,6% годовых, доллары – под 2%, евро – под 1%. Поэтому самыми доходными банковскими вложениями оказались депозиты в долларах, которые принесли прибыль до 11,1% в рублевом эквиваленте. Вклады в евро дали 3,84% прибыли, а в рублях – лишь 1,9%. Во всех трех случаях банковские вложения покрыли инфляцию (по данным Росстата на 25 июня – 1,06%).

Не будь апрельских санкций США, рубль сейчас был бы дороже по отношению к доллару на 7–8%: при нынешних ценах на нефть доллар стоил бы 55–56 руб., подсчитал главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Индекс Мосбиржи к 29 июня в минусе на 0,5%. Лишь треть акций на ней выросли в цене. Причем только четыре индексные бумаги смогли обыграть долларовые вклады: акции «Роснефти» подорожали на 25,7%, «Новатэка» – на 14%, «Юнипро» и привилегированные акции «Татнефти» – на 12%.

Покупка обыкновенных акций крупнейшего российского эмитента, Сбербанка, обернулась потерей 18% вложенных средств, а привилегированных – 14%. Но самые большие убытки у покупателей депозитарных расписок на акции компании En+ Олега Дерипаски, попавшего под санкции. Они лишились более половины вложений!

Санкции, рост инфляционных ожиданий, пауза в снижении ключевой ставки ЦБ (последний раз она снижалась в марте до 7,25%), а также рост ставок в США ударили по стоимости рублевых облигаций. Это привело к массированному уходу нерезидентов с рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), напоминает управляющий активами УК «Регион эссет менеджмент» Алексей Скабалланович.

Практически все ОФЗ, кроме привязанных к инфляции, упали в цене. Но с учетом выплаченных купонов держатели госбумаг с погашением в ближайшие 1–2 года получили доход в размере 0,7–1%, а ОФЗ с плавающими купонами – 0,7–1,8%.

Наибольшие потери – 0,5–2,4% – во II квартале 2018 г. несут владельцы облигаций с фиксированным купоном и длительным сроком до погашения, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Самые надежные корпоративные облигации позволили заработать 3–5% прибыли, а высокорискованные субординированные бонды – более 30%.

Драгоценные металлы на мировом рынке подешевели. Цена тройской унции золота с начала апреля снизилась уже более чем на 5% – до $1255, серебра – на 1% до $16,16, платины – на 7,9% до $855, палладия – на 0,4 до $948.

Однако в России владельцам обезличенных металлических счетов, где металл учитывается по ценам ЦБ в рублях, удалось заработать от 1,4 до 9,8% прибыли в зависимости от металла.

Инвестиции в фондовые индексы развитых страх, например через покупку акций биржевых фондов на международном рынке, позволили заработать 2–8% в валюте. На развивающихся рынках инвесторы потеряли до 6% валютных вложений.

Откуда ждать беды