Последний санкционный удар США по России стал самым чувствительным

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Для попавших под санкции США компаний доллары стали сувенирами, а не средством ведения бизнеса Евгений Разумный / Ведомости

Российский фондовый рынок раньше не реагировал так нервно на санкции, хотя, например, секторальные санкции 2014 г. ограничивали возможности крупнейших российских банков и энергетических компаний привлекать средства с международных рынков капитала. Распродажа, которую инвесторы устроили в понедельник, 9 апреля, сравнима разве что с обвалом рынка 3 марта 2014 г., когда Совет Федерации дал президенту России право использовать Вооруженные силы за рубежом, т. е. на Украине. То решение, ставшее причиной событий, которые и привели к санкциям, и последние меры США спровоцировали обвал российских индексов примерно на 10% (см. статью на стр. 10).

6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян – крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Больше всех пострадал Олег Дерипаска: в список попали восемь его компаний, в том числе UC Rusal, En+, «Русские машины» и ГАЗ, агрохолдинг «Кубань».

Представители российского правительства уже заявили, что оно поддержит попавшие под санкции компании. «В нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем [эту поддержку оказывать] и заранее уже некоторые вещи обсуждали», – успокаивал вице-премьер Аркадий Дворкович. А премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ему проработать вопрос поддержки.

В чем отличие

Первые санкции против россиян, которые, по мнению США и Европейского союза, ответственны за присоединение Крыма и вооруженный конфликт на востоке Украины, были введены весной 2014 г. Это блокирующие санкции (Specially Designated Nationals, SDN): активы этих людей и организаций в США блокируются, лицам из США запрещено иметь с ними любые дела, персонам запрещен въезд в США. Но то в основном были чиновники, депутаты, люди из, как говорилось в документах минфина США, окружения президента Путина и их компании (банк «Россия», «СМП банк», компании братьев Ротенбергов и Ковальчуков и проч.), российские компании из оборонного сектора или те, что работали в Крыму либо с ним. Громких историй о блокировке их активов в США не было. А в Италии была арестована недвижимость Аркадия Ротенберга.

Введенные позднее США секторальные санкции, в частности, запрещали лицам из США предоставлять долгосрочное долговое финансирование некоторым энергетическим компаниям и банкам из России, прежде всего государственным («Роснефти» или ВТБ). Также США запретили американским компаниям передавать России высокие технологии, которые могут использоваться в оборонной сфере, и сотрудничать с российскими компаниями в добыче сланцевой нефти, глубоководной добыче и добыче на арктическом шельфе.

Последние санкции более мощные, чем SDN и даже секторальные санкции, считает Эрик Феррари, руководитель вашингтонской юридической фирмы Ferrari & Associates: это полный запрет для американцев на любые отношения с попавшими под них лицами (а это крупные коммерческие компании). Создана основа для санкций против сотрудничающих с ними неамериканцев и это новый фактор, введенный принятым в 2017 г. законом о противодействии противникам США при помощи санкций – CAATSA, указывает Феррари: «Секторальные санкции, пусть и более комплексные, меньше по охвату и последствиям».

«Секторальные санкции в меньшей степени подрывают законную коммерческую деятельность попавших под них», – согласна Анна Брэдшоу, партнер британской юридической фирмы Peters & Peters Solicitors, специализирующейся в том числе на вопросах санкций.

Нынешние меры сильнее бьют по выбранным целям, но, вероятно, не так значительно повлияют на российскую экономику в целом, как повлияли секторальные санкции, полагает старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан О’Тул, который в прошлом занимался санкционными вопросами в минфине США.

Что запрещено