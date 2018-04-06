Кто подпал под новые санкции США
В списке минфина США 26 человек и 15 компаний
Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
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Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»
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Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal
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Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
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Михаил Фрадков, бывший премьер-министр
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Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
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Олег Говорун, начальник управления администрации президента
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Сулейман Керимов, член Совета Федерации
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Владимир Колокольцев, министр внутренних дел
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Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации
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Андрей Костин, предправления ВТБ
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Алексей Миллер, предправления «Газпрома»
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Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
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Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»
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Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»
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Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»
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Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам
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Андрей Скоч, депутат Госдумы
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Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России
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Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе
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Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД
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Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»
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Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора
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Виктор Золотов, директор Росгвардии
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Леон Мартинез
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Перез Альвеар
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Также санкции ввели против 15 компаний:
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
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