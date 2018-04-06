Кто подпал под новые санкции США

Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в списке 26 человек и 15 компаний.



Андрей Акимов, предправления Газпромбанка

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