Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
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Финансы / Банки

Сбербанк объяснил, как его могут затронуть новые санкции

Риски госбанка на компании из нового списка блокирующих санкций превышают 0,5 трлн рублей
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Общий размер риска Сбербанка в отношении компаний, включенных в список блокирующих санкций (SDN) минфина США от 6 апреля, составляет менее 2,5% активов, сообщил «Ведомостям» зампред правления госбанка Александр Морозов. Он указал, что Сбербанк делает это заявление в связи с рыночной волатильностью. Требования к заемщикам обеспечены в том числе активами, не имеющими отношения к компаниям, включенным в санкционные списки США, указал он. «Менеджмент банка внимательно следит за развитием ситуации и предпринимает все надлежащие действия для минимизации возможных негативных последствий для банка», - говорит Морозов.

На 1 апреля у Сбербанка было чуть более 23,4 трлн руб. активов. Фактически речь идет о том, что размер риска на компании из нового списка SDN может составлять около 585 млрд руб.

О санкциях минфин США объявил 6 апреля, они применены к 24 россиянам и 15 связанным с ними компаниям. В их число попали предправления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов. Кроме того, в списке высокопоставленные российские чиновники. В список также включены восемь компаний Дерипаски, включая En+ и UC Rusal, и АО «Группа компаний «Ренова» Вексельберга.

В понедельник утром на российском рынке началась распродажа активов. Все «голубые фишки» в течение дня резко дешевели, теряли в цене и российские суверенные еврооблигации, а также падал курс рубля. Рухнули и акции Сбербанка – на 20% в течение торгового дня. К закрытию торгов на Московской бирже котировки обыкновенных акций Сбербанка снизились на 17,04% до 213 руб., префов – на 13, 44% до 187,83 руб.

Фундаментальных оснований для падения котировок Сбербанка нет, говорит начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Снижение котировок – это следствие падения рынка, отмечает он. Бумаги госбанка есть в портфелях всех крупных фондов, замечает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Сейчас у них есть возможность выйти из этих позиций: акции банка растут без остановки более двух лет, и даже при снижении котировок на 10-20% фонды фиксируют отличную прибыль, добавляет он.

Комментарии  ()
bogdanov7080
17:17 09.04.2018
А если вернуть всю недвижимость доставшуюся "Сбербанку" от Сберкассы СССР по не рыночным механизмам, думаю выйдет и 10 трлн. Пусть молчат в ветошь.
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