Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
В UC Rusal описали положение дел в компании фразой «у нас всё непросто»
15 материалов по теме
В UC Rusal описали положение дел в компании фразой «у нас всё непросто» 15:54
Попавшие под санкции российские миллиардеры потеряли за полдня более $3 млрд 15:11
Биржевой курс евро превысил 74 рубля 15:25
Инвесторы распродают российские активы 13:28
Британские власти приостановили торги бумагами En+ на Лондонской бирже 11:57
Все материалы по теме
Финансы / Банки

Котировки Сбербанка упали почти на 20%

Бумаги госбанка подешевели из-за распродажи на российском рынке
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

К 16.35 мск акции Сбербанка подешевели на 18,74% до 208,86 руб., падение во время торгов достигало 23,57%. Сильно подешевели и привилегированные акции Сбербанка – на 17% до 180,1 руб.

Из-за распродажи инвесторами российских активов дешевеют бумаги и других российских банков – ВТБ (-8,84%), «Возрождения» (-6,36%), банка «Санкт-Петербург» (-7,97%), МКБ (-3,33%).

Фундаментальных оснований для падения котировок Сбербанка нет, это следствие паники и истерики на рынке, считает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Бумаги госбанка пользуются популярностью у инвесторов, как правило, они занимают значимую долю портфеля, говорит он: поэтому и продают Сбербанк значительно больше, чем другие бумаги.

Акции Сбербанка есть в портфелях всех крупных фондов, причем в избытке, напоминает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Учитывая, что акции банка растут без остановки более двух лет, фонды уже заработали на этой позиции и теперь могут выйти из нее даже при падении котировок на 10-20%, зафиксировав отличную прибыль, объясняет он.

Акции Сбербанка ведут себя хуже рынка, хотя санкции госбанк никак не затронули, отмечает Ганелин. Инвесторы избавляются от бумаг Сбербанка в первую очередь для того, чтобы сократить российский риск в принципе, говорит аналитик «БК Сбережения» Сергей Суверов. Сейчас есть риск, что практически любая крупная компания может оказаться под новыми санкциями в случае дальнейшей эскалации конфликта с США, не исключает он.

Выбор редактора
Комментарии  ()
daniil.kirillov
14:46 09.04.2018
Приклол в том, что они всего лишь плюнули.
20
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике