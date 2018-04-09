Котировки Сбербанка упали почти на 20%

Андрей Гордеев / Ведомости

К 16.35 мск акции Сбербанка подешевели на 18,74% до 208,86 руб., падение во время торгов достигало 23,57%. Сильно подешевели и привилегированные акции Сбербанка – на 17% до 180,1 руб.

Из-за распродажи инвесторами российских активов дешевеют бумаги и других российских банков – ВТБ (-8,84%), «Возрождения» (-6,36%), банка «Санкт-Петербург» (-7,97%), МКБ (-3,33%).

Фундаментальных оснований для падения котировок Сбербанка нет, это следствие паники и истерики на рынке, считает начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Бумаги госбанка пользуются популярностью у инвесторов, как правило, они занимают значимую долю портфеля, говорит он: поэтому и продают Сбербанк значительно больше, чем другие бумаги.

Акции Сбербанка есть в портфелях всех крупных фондов, причем в избытке, напоминает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Учитывая, что акции банка растут без остановки более двух лет, фонды уже заработали на этой позиции и теперь могут выйти из нее даже при падении котировок на 10-20%, зафиксировав отличную прибыль, объясняет он.

Акции Сбербанка ведут себя хуже рынка, хотя санкции госбанк никак не затронули, отмечает Ганелин. Инвесторы избавляются от бумаг Сбербанка в первую очередь для того, чтобы сократить российский риск в принципе, говорит аналитик «БК Сбережения» Сергей Суверов. Сейчас есть риск, что практически любая крупная компания может оказаться под новыми санкциями в случае дальнейшей эскалации конфликта с США, не исключает он.