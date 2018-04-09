Инвесторы распродают российские активы

Рубль слабеет к евро и доллару, котировки акций падают – инвесторы избавляются от всего

Дешевеют акции «Норильского никеля» – на 14,28% к 13.00 мск, «Алросы» – на 9,37%, Сбербанка – на 13,34%, ВТБ – на 10,52%, «Роснефти» – на 11,45%, «Газпрома» – на 7,8%, «Лукойла» – на 4,93% Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник утром инвесторы начали распродажу российских активов. К 13.16 индекс Мосбиржи опустился на 9,18% до 2071,7 пункта, РТС – на 11,4% до 1095,6 пункта.

Утром на Московской бирже рухнули котировки акций UC Rusal, к 13.00 бумаги подешевели на 31,78% до 19 руб. Утром компания предупредила, что санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту (на Гонконгской бирже, где торги уже завершились, акции компании подешевели на 50,43%). Московская биржа ввела дискретный аукцион по акциям UC Rusal – резкое падение бумаг продолжалось более 10 минут. Биржа может приостановить на 30 минут торги всеми акциями при отклонении индекса Мосбиржи на 15% в течение десяти минут подряд. В течение одного торгового дня торги могут быть приостановлены не более двух раз.

Дешевеют акции «Норильского никеля» – на 14,28% к 13.00 мск, «Алросы» – на 9,37%, Сбербанка – на 13,34%, ВТБ – на 10,52%, «Роснефти» – на 11,45%, «Газпрома» – на 7,8%, «Лукойла» – на 4,93%.

Слабеет рубль: к 13.03 мск курс евро вырос на 1,77 руб. до 73,15 руб., доллара – на 1,43 руб. до 59,76 руб. При этом цена на Brent выросла на 0,51% до $67,41за баррель, на WTI – на 0,32% до $62,26 (данные Reuters).

Подешевели и российские суверенные еврооблигации. Котировки евробонды «Россия-2030» к 15:00 мск опустились на 0,8% до 112,368% от номинала , «Россия- 2047» – на 2,81% до 97,797%, «Россия -2043» – на 3,75% до 109,7%.

«Это реакция на введенные санкции и связанную с этим неопределенность. Распродают не только акции, мы также видим продажи в евробондах, в ОФЗ, снижается курс рубля», – говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Иностранные инвесторы сокращают лимиты на российские активы, сокращают риски и локальные инвесторы, указывает он: «Многие рассуждают, что вслед за UC Rusal последуют санкции в отношении других российских компаний, также опасаются жестких ответных действий со стороны российских властей». «Фактически санкции затронули только одну публичную компанию, чьи бумаги торгуются, – это UC Rusal, но распродажа пошла по широкому фронту. Инвесторы не исключают, что санкции могут затронуть и другие российские компании», – говорит старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков.

Люди руководствуются эмоциями и никакой логики, кроме страха, в распродаже акций нет, говорит начальник управления инвестиций УК «Райффайзен капитал» Владимир Веденеев. Люди отреагировали на санкции, объявленные в пятницу, и на сообщения о возможных санкциях из-за Сирии, которые планируется объявить на этой неделе, замечает он.

Сегодняшнее падение рынка – это следствие не только введенных санкций США против ряда компаний, но и дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, солидарен старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин. «Сегодня собирается Совет Безопасности ООН, и градус дискуссии между Россией и США растет. В этой ситуации инвесторы опасаются быть в российских акциях», – говорит он.

«Причем никакой логики в продажах нет, инвесторы избавляются абсолютно от всего», – замечает Веденеев. Он говорит, что вряд ли есть серьезные риски для рубля, поскольку цены на нефть высокие: «Но давать оценки сейчас сложно, потому что ситуация неконтролируемая».

Кто подпал под новые санкции США