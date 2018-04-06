Полный список россиян и российских компаний, против которых введены новые санкции США

В список попали 26 человек и 15 юридических лиц

Новые санкции США введены против 26 человек и 15 юридических лиц Андрей Гордеев / Ведомости

США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против 26 россиян и 15 российских компаний в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATS).

В числе лиц, попавших под санкции - основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Среди компаний - агрохолдинг «Кубань» и «Базовый элемент» Дерипаски. Американским компаниям и их партнерам запрещается вести любую экономическую деятельность с попавшими в список компаниями и лицами, а их активы на территории США подлежат немедленной заморозке.

Полный список бизнесменов, чиновников, депутатов и менеджеров, против которых 6 апреля введены новые санкции США:

1. Андрей Акимов, предправления Газпромбанка

2. Владимир Богданов, гендиректор нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»

3. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal

4. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

5. Михаил Фрадков, бывший премьер-министр

6. Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»

7. Олег Говорун, начальник управления администрации президента

8. Сулейман Керимов, член Совета Федерации

9. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

10. Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации

11. Андрей Костин, предправления ВТБ

12. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»

13. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

14. Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»

15. Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»

16. Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»

17. Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам

18. Андрей Скоч, депутат Госдумы

19. Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России

20. Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе

21. Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД

22. Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»

23. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора

24. Виктор Золотов, директор Росгвардии

Кроме того, в списке есть двое иностранцев:

25. Леон Мартинез

26. Перез Альвеар

Компании:

1. Агрохолдинг «Кубань»

Один из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края, входит в «Базовый элемент» Дерипаски. В составе - 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса, мясоперерабатывающий комплекс, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, а также конный завод «Восход». 36 место в рейтинге крупнейших землевладельцев России BEFL. Выручка в 2016 г. 10,8 млрд руб., данных за 2017 г. пока нет.

2. «Базовый элемент»

3. B-Finance LTD

4. En+ Group

5. Gallistica Diamante

6. Группа ГАЗ

7. «Газпром бурение»

8. «Евросибэнерго»

9. «Ладога менеджмент»

10. NPV Engineering

11. «Ренова»

12. «Рособоронэкспорт»

13. Банк «Российская финансовая корпорация»

14. «Русские машины»

15. Rusal