Дворкович пообещал поддержку попавшим под санкции США компаниям

По его словам, этот вопрос уже обсуждался в правительстве

Дворкович заверил, что поддержка будет в любом случае Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство окажет поддержку компаниям, попавшим под новые санкции США. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС. «В нынешней ситуации при ухудшении их положения, конечно, мы будем [эту поддержку оказывать] и заранее уже некоторые вещи обсуждали», – отметил он.

Дворкович заметил, что правительство постоянно оказывает поддержку крупным компаниям. «Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны», – заявил чиновник.

США 6 апреля ввели новые санкции в отношении нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также против высокопоставленных российских чиновников. Новые санкции действуют как в отношении фигурантов списка, так и в отношении их контрагентов – в этом их принципиальное отличие от ограничений Вашингтона, действовавших ранее. Санкции к контрагентам применяются в том случае, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из черного списка американских властей.

Под новыми американскими санкциями оказались 26 человек, в том числе председатели правления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов и депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч. Санкции были введены также в отношении 15 компаний, восемь из них принадлежат Дерипаске или его структурам. Также в санкционном списке теперь находятся активы Вексельберга, Ротенберга и Шамалова.

Попавшие под санкции компании уже начали оценивать последствия новых ограничений для своего бизнеса. Так, российский производитель алюминия UC Rusal Дерипаски предупредил, что может объявить технический дефолт. Об этом говорилось в сообщении для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции UC Rusal рухнули более чем на 50%. En+ Group, контролирующим собственником и основателем которой также является Дерипаска, сообщила об уходе из совета директоров своего независимого директора Доминика Фреса. В то же время депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group из-за санкций.

«Ренова» Вексельберга была вынуждена продать швейцарской машиностроительной компанит Sulzer 5 млн своих акций и снизить долю в ее капитале с 63,42 до 48,83%. Таким образом, швейцарская компания стремится снизить возможные последствия для своего бизнеса из-за санкций США в отношении российской компании.

Кто подпал под новые санкции США