Из-за санкций США «Ренова» откажется от контроля в крупном зарубежном активе
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Швейцарская машиностроительная компания Sulzer заключила договор с «Реновой» миллиардера Виктора Вексельберга (Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд) о выкупе 5 млн своих акций, сообщает пресс-служба Sulzer. По итогам сделки доля «Реновы» в капитале швейцарской компании сократится с 63,42 до 48,83%.
Sulzer решила выкупить собственные акции, чтобы снизить возможные последствия для своего бизнеса из-за санкций США в отношении российской компании. Планируется, что сделка будет закрыта в течение недели. Sulzer приобретет акции по их средневзвешенной цене на Швейцарской фондовой бирже с 9 по 13 апреля 2018 г., говорится в сообщении. При этом рассчитаются с компанией Вексельберга швейцарцы лишь после того, как убедятся, что выкуп акций не несет санкционных рисков для Sulzer. «Sulzer находится в тесном контакте с властями и считает, что эта сделка смягчит любое беспокойство, касающееся независимости Sulzer от группы “Ренова”, – подчеркивает пресс-служба машиностроительной компании.
«Ренова» владеет долями и в других крупных швейцарских компаниях – OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach, однако в них у нее нет контроля. Таким образом, автоматически американские санкции на эти активы не распространяются. Представитель Oerlikon ранее заявил швейцарскому изданию Tages Anzeiger, что компания изучает документацию американского минфина. Schmolz + Bickenbach также в процессе оценки возможного влияния санкций. «Влияют ли санкции на участие г-на Вексельберга в нашей компании, мы пока не знаем. Наши юристы изучают, так ли это и каковы последствия для нас», – сказал представитель Schmolz + Bickenbach Ульрих Штайнер. Издание уточняет, что Вексельберг является акционером еще одной швейцарской компании – Zublin, которая занимается недвижимостью.
Кто подпал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)
Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг попал под новые санкции Вашингтона 6 апреля. Всего минфин США включил в новый санкционный список 26 человек и 15 компаний, среди них семь «российских олигархов», указывало американское ведомство. Новые ограничительные меры против России американская сторона объяснила ситуацией на Украине, в Сирии, а также кибератаками. Но ключевая причина, по словам американских властей, «попытки России подорвать западную демократию».
Кроме Вексельберга в черный список попали основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, а также совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов.
Новые санкции действуют не только в отношении фигурантов списка, но и против их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах подсанкционных лиц. Контрагентам, в частности, запрещено экспортировать товары из США, получать финансовые услуги в США и привлекать финансирование с участием американской стороны.