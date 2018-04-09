Из-за санкций США «Ренова» откажется от контроля в крупном зарубежном активе

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг Денис Абрамов / Ведомости

Швейцарская машиностроительная компания Sulzer заключила договор с «Реновой» миллиардера Виктора Вексельберга (Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд) о выкупе 5 млн своих акций, сообщает пресс-служба Sulzer. По итогам сделки доля «Реновы» в капитале швейцарской компании сократится с 63,42 до 48,83%.

Sulzer решила выкупить собственные акции, чтобы снизить возможные последствия для своего бизнеса из-за санкций США в отношении российской компании. Планируется, что сделка будет закрыта в течение недели. Sulzer приобретет акции по их средневзвешенной цене на Швейцарской фондовой бирже с 9 по 13 апреля 2018 г., говорится в сообщении. При этом рассчитаются с компанией Вексельберга швейцарцы лишь после того, как убедятся, что выкуп акций не несет санкционных рисков для Sulzer. «Sulzer находится в тесном контакте с властями и считает, что эта сделка смягчит любое беспокойство, касающееся независимости Sulzer от группы “Ренова”, – подчеркивает пресс-служба машиностроительной компании.

«Ренова» владеет долями и в других крупных швейцарских компаниях – OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach, однако в них у нее нет контроля. Таким образом, автоматически американские санкции на эти активы не распространяются. Представитель Oerlikon ранее заявил швейцарскому изданию Tages Anzeiger, что компания изучает документацию американского минфина. Schmolz + Bickenbach также в процессе оценки возможного влияния санкций. «Влияют ли санкции на участие г-на Вексельберга в нашей компании, мы пока не знаем. Наши юристы изучают, так ли это и каковы последствия для нас», – сказал представитель Schmolz + Bickenbach Ульрих Штайнер. Издание уточняет, что Вексельберг является акционером еще одной швейцарской компании – Zublin, которая занимается недвижимостью.

Кто подпал под новые санкции США

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг попал под новые санкции Вашингтона 6 апреля. Всего минфин США включил в новый санкционный список 26 человек и 15 компаний, среди них семь «российских олигархов», указывало американское ведомство. Новые ограничительные меры против России американская сторона объяснила ситуацией на Украине, в Сирии, а также кибератаками. Но ключевая причина, по словам американских властей, «попытки России подорвать западную демократию».

Кроме Вексельберга в черный список попали основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг, а также совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов.

Новые санкции действуют не только в отношении фигурантов списка, но и против их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах подсанкционных лиц. Контрагентам, в частности, запрещено экспортировать товары из США, получать финансовые услуги в США и привлекать финансирование с участием американской стороны.