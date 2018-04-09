Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Русь санкционная

Чем грозят российскому бизнесу новые санкции США

В наихудшей ситуации пока оказались компании Олега Дерипаски En+ и UC Rusal – они уже подешевели на $3,2 млрд
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6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Все они включены в список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN). В их число попали предправления ВТБ Андрей Костин, «Газпрома» Алексей Миллер и Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов. Кроме того, в списке – высокопоставленные чиновники: министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Росгвардии Виктор Золотов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и начальник управления внутренней политики администрации президента Олег Говорун.

В список также включены восемь компаний Дерипаски, включая En+ и UC Rusal, и АО «Группа компаний «Ренова» Вексельберга.

Американские резиденты отныне не имеют права вести дела с подпавшими под санкции россиянами. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с персонами из нового списка. При этом выйти из-под санкций практически невозможно. Снять их дозволено только с одобрения конгресса США.

«Лицам из США теперь запрещено вести дела с подпавшими под санкции людьми и компаниями, запрещены практически все транзакции с ними», – говорит руководитель вашингтонской юридической фирмы Ferrari & Associates Эрик Феррари. До 5 июня американцы и их партнеры должны прекратить все коммерческие взаимоотношения с фигурантами списка. В этот срок еще можно принимать поставки, но платежи будут переводиться на специальный заблокированный счет в банке на территории США. Все американцы должны выйти из советов директоров подсанкционных компаний. В отношении некоторых компаний Дерипаски – а именно En+, UC Rusal и группы ГАЗ – установлены более жесткие сроки. Американцы и их партнеры должны до 7 мая продать их акции и долги. Впрочем, это не касается облигаций, уточняет Феррари.

За что пострадали бизнесмены

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