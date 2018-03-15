Бизнес / Промышленность

Bloomberg оценил рост состояния миллиардеров из России за третий срок Путина

Один только Джефф Безос за год добился лучшего результата
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Совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на $29,5 млрд с 2012 г., когда начался третий президентский срок Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные. Как отмечает агентство, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса только за последний год выросло значительнее – на $33,2 млрд.

В 2012 г. в рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg входили 12 россиян. Состояние девяти из них с тех пор выросло. Существеннее всего – у основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина. По оценке Bloomberg, его состояние за шесть лет увеличилось на $6,4 млрд до $19,1 млрд.

У основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова состояние выросло на $5,9 млрд до $19,5 млрд, у основного владельца НЛМК Владимира Лисина – на $5,8 млрд до $19,1 млрд, следует из данных Bloomberg. Состояние основного акционера угольной компании СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $3,8 млрд до $14,9 млрд. На $3,1 млрд (до $14,3 млрд) выросло состояние у президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Состояние основного владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга достигло $16,7 млрд – это на $2,9 млрд больше, чем в 2012 г., пишет Bloomberg. Состояние акционера «Сибура» Леонида Михельсона выросло на $2,2 млрд до $17,6 млрд, подсчитало агентство.

Состояние председателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева Bloomberg оценил в $10,7 млрд (на $1,7 млрд больше, чем в 2012 г.). Состояние председателя наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаила Фридмана увеличилось на 1,1 млрд до $13,6 млрд.

В число тех, кому не удалось увеличить свой капитал, вошел экс-партнер Потанина по «Норникелю» и бывший конкурент Путина на выборах-2012 Михаил Прохоров. По данным Bloomberg, его состояние за шесть лет сократилось на $1,6 млрд. Кроме того, с 2012 г. состояние уменьшилось у совладельца Evraz Романа Абрамовича (на $0,7 млрд до $13,7 млрд) и у основателя USM Holdings Алишера Усманова (на $1,1 млрд до $15,5 млрд), посчитал Bloomberg.

Богатейшие российские миллиардеры преуспевали в первые два года третьего срока Путина, но «понесли существенные потери после кризиса на Украине в 2014 г.», отмечает Bloomberg. Ситуацию усугубили последующие санкции и падение цен на энергоресурсы, пишет агентство. До минимума ($115 млрд) совокупное состояние самых богатых людей России по версии Bloomberg опускалось в январе 2016 г. Согласно графику Bloomberg сейчас оно составляет около $186 млрд.

В начале марта рейтинг богатейших людей планеты выпустил журнал Forbes. Среди россиян в нем лидирует основной владелец НЛМК Владимир Лисин – его состояние издание оценило в $19,1 млрд.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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