Десять богатейших россиян по версии Forbes
На первое место вернулся основной владелец НЛМК Владимир Лисин
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В списке самых состоятельных россиян сменился лидер - рейтинг возглавил основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Forbes оценивает его состояние в $19,1 млрд (+$3 млрд за год). Как и в 2017 г., Лисин занял 57-е место в мире по размеру состояния
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашов по-прежнему занимает второе место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $18,7 млрд (+$1,2 млрд). В общемировом рейтинге Мордашов упал с 51-го на 60-е место
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Тройку лидеров замыкает совладелец крупнейшего независимого производителя газа в России «Новатэка» и нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон, возглавлявший рейтинг в 2016-2017 гг. Его состояние оценивается в $18 млрд (+$1,9 млрд), в общемировом рейтинге Михельсон занимает 64-е место
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На четвертой строчке рейтинга оказался президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $16,4 млрд (+$1,9 млрд). Годом ранее он занимал шестое место в рейтинге. В общемировом рейтинге Алекперов занял 78-е место
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Владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко замыкает пятерку богатейших россиян. Через Volga Group и ООО «Волга груп» Тимченко принадлежат доли в «Новатэке», «Сибуре», угледобывающей компании «Колмар», группе «Стройтрансгаз» и железнодорожном операторе «Трансойл». Его состояние оценивается в $16 млрд, как и годом ранее. В мировом рейтинге Тимченко занял 82-е место
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Основной владелец управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин расположился на шестой строчке российского рейтинга и на 83-м – мирового. Forbes оценил состояние бизнесмена в $15,9 млрд, что на $1,6 млрд больше, чем годом ранее
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На седьмом месте – Андрей Мельниченко, основной акционер угольной компании СУЭК, химического концерна «Еврохим» и Сибирской генерирующей компании. Он поднялся с девятого места в прошлом году, его состояние оценивается в $15,5 млрд (+$2,3 млрд). В общемировом рейтинге он занял 88-е место
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Совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман опустился в российском рейтинге на одну строчку – с седьмого на восьмое место. Его состояние оценивается в $15,1 млрд (+ $700 млн). В общемировом рейтинге он занял 93-е место
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Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг поднялся на одну строчку - с 10-го на 9-е место рейтинга богатейших россиян. Его состояние оценивается в $14,4 млрд – на $2 млрд больше, чем годом ранее. В общемировом рейтинге он находится на предпоследнем, 99-м месте
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Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее
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