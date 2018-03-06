Десять богатейших россиян по версии Forbes

Евгений Разумный / Ведомости

Основатель USM Holdings Алишер Усманов замыкает десятку рейтинга самых состоятельных россиян. В топ-100 богатейших людей мира он не вошел и занял 118-е место с состоянием в $12,5 млрд. Это, по оценкам Forbes, на $2,7 млрд меньше, чем годом ранее

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