Бизнес / Промышленность

Десять богатейших россиян по версии Forbes

На первое место вернулся основной владелец НЛМК Владимир Лисин
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