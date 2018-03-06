В российском списке Forbes сменился лидер

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин Андрей Гордеев / Ведомости

В списке самых состоятельных людей России по версии журнала Forbes сменился лидер. В этом году им стал председатель совета директоров и владелец контрольного пакета акций НЛМК Владимир Лисин. Его состояние издание оценило в $19,1 млрд (+$3 млрд). Лисин уже был номером один в российской части рейтинга в 2011 г. В глобальном рейтинге Лисин, как и в 2017 г., занимает 57-е место по размеру состояния.

Лидер прошлогоднего российского списка Forbes Леонид Михельсон («Новатэк») - на третьем месте с $18 млрд, Алексей Мордашов («Северсталь») остался вторым, увеличив состояние с $17,5 млрд до $18,7 млрд, подсчитал Forbes.

В российском топ-5 также президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($16,4 млрд, +$1,9 млрд) и владелец Volga Group и ООО «Волга груп» Геннадий Тимченко (сохранивший состояние в $16 млрд).

Занявший в прошлом году пятое место основатель USM Holdings Алишер Усманов, по подсчетам Forbes, потерял $2,7 млрд и в этом году замкнул топ-10 с состоянием в $12,5 млрд. Также в первой десятке - основной владелец УК «Интеррос» Владимир Потанин, основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко, совладелец консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман и основной владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг.

Резко опустился в рейтинге продавший свою долю в ритейлере основатель «Магнита» Сергей Галицкий - его состояние Forbes оценил в $4 млрд по сравнению с прошлогодними $6,8 млрд.

Убыль и прибыль

Восемь российских бизнесменов перестали быть долларовыми миллиардерами и выбыли из рейтинга. В их числе - бывший акционер санируемого Бинбанка Микаил Шишханов, состояние которого в 2017 г. оценивалось в $2,3 млрд, а также утратившие Промсвязьбанк братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (было по $1,4 млрд).

В новичках рейтинга 11 человек, в том числе основатель мессенджера Telegram Павел Дуров с личным состоянием $1,7 млрд и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик с $2,1 млрд.

Россия и мир

Всего в глобальном списке Forbes 102 российских миллиардера с суммарным состоянием $411 млрд. Таким же по размеру суммарным состоянием обладают первые пять человек в мировом рейтинге.

Возглавил мировой рейтинг Forbes основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние американский журнал оценил в $112 млрд. Безос уже оказывался на первом месте рейтинга в режиме реального времени, но по итогам года стал лидером списка богатейших людей мира впервые. Успех бизнесмена журнал связывает с ростом акций Amazon, которые подскочили в цене за год почти на 60%. На втором месте - лидер рейтинга 2017 г. основатель Microsoft Билл Гейтс (состояние $90 млрд). Тройку лидеров замыкает американский инвестор Уоррен Баффетт — его состояние Forbes оценил в $84 млрд. В топ-20 рейтинга Forbes вошли также две женщины — Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Суммарное состояние 20 богатейших людей мира по результатам 2017 г. составляет $1,2 трлн. Топ-20 миллиардеров по версии американского журнала владеют 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров мира.

10 богатейших россиян по версии Forbes