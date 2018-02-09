Бизнес / Транспорт

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса

Владимир Лисин рассказал, как из-за ошибок чиновников предприниматели теряют деньги

09.02.18
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