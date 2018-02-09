Бизнес / Транспорт Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса Владимир Лисин рассказал, как из-за ошибок чиновников предприниматели теряют деньги {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 09.02.18