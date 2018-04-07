Дерипаска назвал безосновательным включение его в санкционный список США

Восемь из 15 попавших под санкции компаний контролируются бизнесменом или его структурами

По мнению бизнесмена, «события, произошедшие вчера, неприятны», но они не стали неожиданностью. Денис Абрамов / Ведомости

Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска прокомментировал включение его и принадлежащих ему компаний в новый санкционный список США. По его мнению, «события, произошедшие вчера, неприятны», но они не стали неожиданностью.

«Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны. Сейчас я готовлюсь отметить День Светлой Пасхи, которую празднуют все православные в это воскресенье. Уже после этого мы проанализируем возникшую ситуацию с юристами и предоставим наш комментарий», – передал слова бизнесмена его официальный представитель.

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 15 российских компаний. Восемь из них контролируются бизнесменом Олегом Дерипаской или его структурами. Это En+ Group, UC Rusal, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань».

En+ консолидирует активы в металлургии (48,13% UC Rusal) и энергетике (100% компании «Евросибэнерго»). «Базэл» и структура B-Finance Limited Олега Дерипаски, а также члены его семьи контролируют En+ на 76,6%, остальное находится в свободном обращении на Лондонской и Московской биржах.

Другой актив Дерипаски, попавший под санкции, – агрохолдинг «Кубань». Это один из крупнейших агрохолдингов Краснодарского края. В его составе 10 молочно-товарных ферм, два свинокомплекса, мясоперерабатывающий комплекс, зерновые элеваторы, заводы по производству и обработке семян, а также конный завод «Восход».

Корпорация «Русские машины» управляет машиностроительными активами группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В холдинг входят 27 предприятий в таких отраслях, как автопром (Группа ГАЗ и др.), железнодорожное машиностроение («РМ рейл»), самолетостроение («Авиакор»), а также производство сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники (совместные предприятия с американскими Terex и AGCO) и газозаправочные решения.

Согласно новым санкциям и в соответствии с законом CAATS американские лица должны прекратить всякие коммерческие отношения с включенными в список компаниями. Это касается как деловых отношений (например, поставок товаров, исполнения контрактов и пр.), так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дает лицам из США некоторое время, чтобы прекратить такие отношения.

Причиной для введения новых санкций стали ситуации на Украине, в Сирии, кибератаки, но «прежде всего попытки России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США.

Кто подпал под новые санкции США