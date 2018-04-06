Чем санкции США грозят фигурантам нового списка и их компаниям

US Rusal, если исходить из требований новых санкций, придется прекратить поставки в США Ilya Naymushin / Reuters

Согласно новым санкциям и в соответствии с законом CAATS американские лица должны прекратить всякие коммерческие отношения с включенными в список компаниями. Это касается как деловых отношений (например, поставок товаров, исполнения контрактов и пр.), так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США дает лицам из США некоторое время, чтобы прекратить такие отношения.

Требование о разрыве коммерческих отношений касается 12 компаний (а также их дочерних компаний, где им принадлежит не менее 50%): агрохолдинга «Кубань», «Базового элемента», B-Finance LTD, En+ Group, ГАЗа, «Евросибэнерго», «Газпром бурения», «Ладога менеджмента», NPV Engineering, «Реновы», «Русских машин», Rusal.

Согласно выданной OFAC генеральной лицензии №12, сделать это необходимо до 00.01 5 июня.

Лица из США, работающие в попавших под санкции компаниях, являющиеся членами их советов директоров, должны прекратить сотрудничество с ними. Американские компании, импортирующие их продукцию, могут в оставшееся до 5 июня время принять поставки, но платежи должны переводить на специальный заблокированный счет в банке на территории США (на остаток средств там будут начисляться проценты).

Эти меры должны ударить, в частности, по UC Rusal: у компании на продажи в США приходится около 10% выручки. В прошлом году UC Rusal продала там алюминия на $1,4 млрд.

При этом импорт товаров из США по контрактам с российскими компаниями должен быть прекращен немедленно.

Эти требования относятся только к лицам из США. В документах OFAC не говорится о каких-либо требованиях к иностранным компаниям или лицам, которые сотрудничают с попавшими под санкции российскими компаниями и бизнесменами.

Также лица из США должны избавиться от акций и облигаций трех компаний, связанных с Олегом Дерипаской, – Rusal, ГАЗа и En+, а также от любых других вложений в них. Сделать это, согласно генеральной лицензии №13, необходимо до 00.01 7 мая. Нужно продать вложения или организовать их продажу неамериканцам. При этом запрещается проводить транзакции таким образом, чтобы их приобретал или в этих сделках участвовал кто-либо из россиян или российских компаний, находящихся под санкциями США. Также американцам нельзя в дальнейшем покупать и приобретать акции и облигации этих трех компаний, а также других, находящихся под соответствующими санкциями.

Глобальные депозитарные расписки EN+ Group на Лондонской фондовой бирже, по данным на 17.15 мск, обвалились на 20,9%, бумаги Rusal на Московской бирже - почти на 11% (данные на 17.00 мск). Обыкновенные акции ГАЗа росли на 2,1%, привилегированные - на 0,2%.

В обоих случаях в течение 10 дней после окончания сроков, отведенных OFAC на разрыв отношений, и сотрудники, и американские компании, и инвесторы должны отчитаться в OFAC обо всех предпринятых действиях и проведенных операциях.

Кроме того, все российские бизнесмены и компании, включенные в список санкций от 6 апреля, подпадают под общие требования о блокировке их собственности, счетов и денежных средств на территории США, запрете на получение виз и въезд в США.