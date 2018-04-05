США ввели санкции против российских миллиардеров и госменеджеров

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска Дмитрий Астахов / пресс-служба правительства / ТАСС

Минфин США опубликовал список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены новые санкции. Как отмечается в сообщении ведомства, всего в новом списке SDN (Specially Designated Nationals) 26 человек и 15 компаний.

США ввели новые санкции из-за ситуаций на Украине, в Сирии, а также из-за кибератак, но «прежде всего попыток России подорвать западную демократию», говорится в сообщении минфина США. Российское правительство участвует в ряде конфликтов по всему миру, «в том числе продолжает оккупировать Крым и провоцирует насилие на востоке Украины», снабжает оружием сирийскую армию, приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Кто в списке

В санкционный список включены основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска (занимает 248-е место в рейтинге американского Forbes 2018 с состоянием $1,9 млрд), предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (№ 99, $14,4 млрд), предправления «Газпрома» Алексей Миллер, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, сенатор Сулейман Керимов (№ 265, $6,4 млрд), совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, бывший премьер-министр Михаил Фрадков.

В черном списке также оказались сын Аркадия Ротенберга, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг» Игорь Ротенберг (№ 1999, $1,1 млрд), совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов (№ 1650, $1,4 млрд), а также депутат Госдумы и совладелец USM Holdings Андрей Скоч (№ 404, $4,9 млрд).

Санкции введены и в отношении 15 юрлиц: агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски, выручка в 2016 г. - 10,8 млрд руб.), «Базовый элемент», B-Finance Limited, En+ Group, ГАЗ, «Газпром бурение», ОАО «Евросибэнерго», группа компаний «Ренова», «Рособоронэкспорт», Rusal plc, Gallistica Diamante, «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Русские машины» и банк «Российская финансовая корпорация».

В списке есть также два иностранца, о которых известно не так много. Перез Альвеар – гражданин Мексики, он организатор ярмарок и казино. Власти Мексики в августе 2017 г. начали расследовать в его отношении организацию сети отмывания денег, писала El Mundo. Альвеар – партнер сестры Абигейль Гонсалес Валенсии, также известный как «Эль Куини», который находится в списке минфина США международных наркоторговцев. Леон Мартинез – гражданин Италии и Венесуэлы, он работает дизайнером под именем Мигель Леон.

Чем это грозит

Новые меры против граждан и компаний России вводятся в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS). Принципиальное отличие этого санкционного режима – санкции не только против фигурантов, но и против их контрагентов, если те проводили «существенные транзакции» в интересах лиц из списка.

Контрагентам грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам. Подпавшим под санкции будет почти невозможно выйти из-под них: CAATS дает возможность конгрессу заблокировать решение президента о снятии санкций.

США дали своим компаниям два месяца, чтобы свернуть любое сотрудничество с попавшими в список SDN компаниями, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. При этом в случае с «Базэлом», En+ и UC Rusal установлен сокращенный срок один месяц на выход американских граждан и компаний из их капитала и продажу долговых инструментов, например, облигаций. Юрист отмечает, что американским компаниям и их партнерам запрещается вести любую экономическую деятельность с попавшими в SDN-лист компаниями и лицами, а их активы на территории США подлежат немедленной заморозке.

Кто попал под новые санкции США

Полный список бизнесменов, чиновников, депутатов и менеджеров, против которых 6 апреля введены новые санкции США:

1. Андрей Акимов, предправления Газпромбанка

2. Владимир Богданов, совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз»

3. Олег Дерипаска, основной владелец UC Rusal

4. Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

5. Михаил Фрадков, бывший премьер-министр

6. Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»

7. Олег Говорун, начальник управления администрации президента

8. Сулейман Керимов, член Совета Федерации

9. Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

10. Константин Косачев, председатель международного комитета Совета Федерации

11. Андрей Костин, предправления ВТБ

12. Алексей Миллер, предправления «Газпрома»

13. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России

14. Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России»

15. Игорь Ротенберг, председатель совета директоров управляющей компании «Энпиви инжиниринг»

16. Кирилл Шамалов, совладелец «Сибура»

17. Евгений Школов, помощник президента России по кадровым вопросам

18. Андрей Скоч, депутат Госдумы

19. Александр Торшин, заместитель председателя Центробанка России

20. Владимир Устинов, полпред президента России в Южном федеральном округе

21. Тимур Валиулин, начальник управления по противодействию экстремизму МВД

22. Виктор Вексельберг, владелец «Реновы»

23. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора

24. Виктор Золотов, директор Росгвардии

Кроме того, в списке есть двое иностранцев:

25. Леон Мартинез

26. Перез Альвеар

Компании:

1. Агрохолдинг «Кубань»

2. «Базовый элемент»

3. B-Finance LTD

4. En+ Group

5. Gallistica Diamante

6. Группа ГАЗ

7. «Газпром бурение»

8. «Евросибэнерго»

9. «Ладога менеджмент»

10. NPV Engineering

11. «Ренова»

12. «Рособоронэкспорт»

13. Банк «Российская финансовая корпорация»

14. «Русские машины»

15. Rusal