Как новые санкции США повлияют на Россию

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Новым российским самолетам могут перекрыть путь за границу Максим Стулов / Ведомости

Госдепартамент США 26 октября обнародовал новый санкционный список. В него попали 33 российские компании, в подавляющем большинстве из оборонной отрасли, и шесть «разведывательных» организаций. Новые санкции против них будут вводиться с 29 января 2018 г., как того требует вступивший в августе с силу закон «О противодействии противникам Америки...» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). Для попавших в списки это будет выражаться в ограничениях на финансирование и ужесточении визовой политики. Но большинству из них не привыкать – они с 2015 г. были под санкциями.

Принципиальное отличие мер, предусмотренных CAATS, в том, что теперь наказание может применяться к любым контрагентам компании из санкционного списка, заключившим с ней существенную сделку, объясняет партнер компании Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин. Им грозит ограничение на экспорт товаров из США, запрет на получение любых финансовых услуг в США и привлечение финансирования с участием американских банков и инвесторов, введение ограничений на владение имуществом в США и запрет на выдачу виз и на въезд в США руководству компании и ее контрольным акционерам.

При этом подпавшим под санкции будет почти невозможно выйти из-под них. CAATS дает возможность конгрессу заблокировать решение президента о снятии санкций. Такие же условия содержала поправка Джексона – Вэника, которая была принята в разгар холодной войны в 1974 г. и вводила ограничения на торговлю между США и СССР. Поправка была отменена лишь спустя 38 лет.