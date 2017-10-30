Круги российской токсичности

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Принципиально новая структура санкций США – теперь под их действие могут подпадать не только российские предприятия, организации и физлица, но и их партнеры по всему миру – создает вокруг России потенциально огромную зону токсичности и существенно повышает уровень рисков работы иностранцев с российскими компаниями, встроенными в глобальный экономический мир.

Новый пакет «вторичных санкций» по закону CAATS (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act, Закон о противодействии противникам США посредством санкций) вступает в силу 29 января 2018 г. Конкретные условия попадания третьих «неамериканских» лиц и компаний в санкционные списки – в частности, что считать существенными сделками, за осуществление которых США грозят наказывать партнеров России, – еще предстоит определить (см. статью на стр. 18). Каждый случай нарушения должен будет оформляться отдельным решением президента США. Отменить же введенные запреты будет чрезвычайно сложно из-за нового порядка пересмотра состава санкционных списков, требующего теперь согласия конгресса.