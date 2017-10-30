Мнения
Платный
Владимир Рувинский|Мария Железнова
От редакции
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Круги токсичности

Круги российской токсичности

Как далеко могут зайти последствия новых американских санкций

Принципиально новая структура санкций США – теперь под их действие могут подпадать не только российские предприятия, организации и физлица, но и их партнеры по всему миру – создает вокруг России потенциально огромную зону токсичности и существенно повышает уровень рисков работы иностранцев с российскими компаниями, встроенными в глобальный экономический мир.

Новый пакет «вторичных санкций» по закону CAATS (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act, Закон о противодействии противникам США посредством санкций) вступает в силу 29 января 2018 г. Конкретные условия попадания третьих «неамериканских» лиц и компаний в санкционные списки – в частности, что считать существенными сделками, за осуществление которых США грозят наказывать партнеров России, – еще предстоит определить (см. статью на стр. 18). Каждый случай нарушения должен будет оформляться отдельным решением президента США. Отменить же введенные запреты будет чрезвычайно сложно из-за нового порядка пересмотра состава санкционных списков, требующего теперь согласия конгресса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике