Турбированный скандал

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Идею Москвы поставить в Крым газовые турбины Siemens в обход западных санкций можно считать столь же смелой, как и присоединение к России самого полуострова. Принятое три года назад политическое решение, похоже, не оставляет российскому руководству иного выбора, кроме как и дальше действовать в колее спецопераций. История с турбинами Siemens – красноречивый кейс, рассказывающий об издержках присоединения Крыма, которые имеют долгосрочный характер и проявляются в самый неожиданный момент.

Хотя Кремль не подтверждает, что на двух новых ТЭС в Севастополе и Симферополе хочет установить немецкое оборудование, концерн Siemens перед лицом улик, предъявленных, в частности, Reuters и Handelsblatt, был вынужден это признать, заявив, что турбины в Крым были поставлены за его спиной. Немецкая компания отказалась участвовать в запуске своих турбин в Крыму и подала иск в арбитраж Москвы к компании «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех») и к своему СП с «Силовыми машинами».