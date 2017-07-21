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Как турбины Siemens оказались в Крыму

Концерн утверждает, что все четыре турбины его производства были доставлены в Крым незаконно
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