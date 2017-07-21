Как турбины Siemens оказались в Крыму
Концерн утверждает, что все четыре турбины его производства были доставлены в Крым незаконно
16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма
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Для стабильного энергоснабжения Крыма на полуострове необходимо построить станции примерно на 1320МВт, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту» 1 апреля 2014 г. Речь идет о трех станциях — каждая по 220 МВт. Еще один вариант, о котором рассказал Новак, — строительство станций на 500-600 МВт в Краснодарском крае
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24 августа 2015 г. АО ВО «Технопромэкспорт» объявило запрос предложений на поставку четырех паротурбинных установок на 235 МВт для строительства электростанций в Тамани
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22 ноября 2015 г. в Крыму введен режим ЧС из-за падения мощность энергосистемы
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2 декабря 2015 г. запущена первая нитка энергомоста на полуостров, по которому поставляется около 400 МВт. Четвертую нитку запустили 11 мая 2016 г., тогда Крым начал получать с территории Краснодарского края 800 МВт
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25 мая 2016 г. в Крыму отменен режим ЧС
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24 июня 2016 г. конкурентный отбор мощности для новой генерации в Краснодарском крае не состоялся из-за отсутствия заявок
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19 сентября 2016 г. АО ВО «Технопромэкспорт» продает четыре газотурбинные установки, стартовая цена – 166,7 млн евро. 25 мая 2017 г. начата процедура ликвидации АО ВО «Технопромэкспорт»
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5 июля 2017 г. Reuters сообщил о выгрузке турбин Siemens в порту Севастополя
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