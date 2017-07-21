Как турбины Siemens оказались в Крыму

Денис Абрамов / Ведомости

Для стабильного энергоснабжения Крыма на полуострове необходимо построить станции примерно на 1320МВт, заявил министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту» 1 апреля 2014 г. Речь идет о трех станциях — каждая по 220 МВт. Еще один вариант, о котором рассказал Новак, — строительство станций на 500-600 МВт в Краснодарском крае

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