Промышленность
Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Уйдет ли Siemens из России

Уйдет ли Siemens из России

Из-за скандала с поставкой турбин в Крым компания рассматривает возможность выйти из двух СП в России
  • Артур Топорков,
  • Полина Трифонова,
  • Дарья Белоглазова,
  • Михаил Оверченко
  • / Ведомости

Siemens рассматривает возможность выхода из двух совместных предприятий (СП) в России – «Сименс технологии газовых турбин» и «Интеравтоматики», пишет газета Wirtschaftswoche со ссылкой на источники. Компания оказалась в центре скандала из-за поставки в Крым двух турбин производства «Сименс технологии газовых турбин», что нарушает санкционный режим ЕС. Siemens не может подтвердить намерение выйти из СП – он лишь «оценивает возможные последствия ситуации с поставкой турбин в Крым», заявил представитель немецкого концерна Филипп Энч.

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