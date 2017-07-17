Из-за скандала с поставкой турбин в Крым компания рассматривает возможность выйти из двух СП в России

Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Уйдет ли Siemens из России

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Siemens также обещал инициировать уголовное преследование ответственных лиц Siemens

Siemens рассматривает возможность выхода из двух совместных предприятий (СП) в России – «Сименс технологии газовых турбин» и «Интеравтоматики», пишет газета Wirtschaftswoche со ссылкой на источники. Компания оказалась в центре скандала из-за поставки в Крым двух турбин производства «Сименс технологии газовых турбин», что нарушает санкционный режим ЕС. Siemens не может подтвердить намерение выйти из СП – он лишь «оценивает возможные последствия ситуации с поставкой турбин в Крым», заявил представитель немецкого концерна Филипп Энч.