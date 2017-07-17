Статья опубликована в № 4364 от 17.07.2017 под заголовком: Уйдет ли Siemens из России
Уйдет ли Siemens из России
Из-за скандала с поставкой турбин в Крым компания рассматривает возможность выйти из двух СП в России
- Артур Топорков,
- Полина Трифонова,
- Дарья Белоглазова,
- Михаил Оверченко
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Siemens также обещал инициировать уголовное преследование ответственных лиц
Siemens
Siemens рассматривает возможность выхода из двух совместных предприятий (СП) в России – «Сименс технологии газовых турбин» и «Интеравтоматики», пишет газета Wirtschaftswoche со ссылкой на источники. Компания оказалась в центре скандала из-за поставки в Крым двух турбин производства «Сименс технологии газовых турбин», что нарушает санкционный режим ЕС. Siemens не может подтвердить намерение выйти из СП – он лишь «оценивает возможные последствия ситуации с поставкой турбин в Крым», заявил представитель немецкого концерна Филипп Энч.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}