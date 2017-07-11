Siemens подал иск к «Технопромэкспорту» в московский арбитраж

Четыре турбины по заказу «Технопромэкспорта» изготовил завод «Сименс технологии газовых турбин» Arno Burgi / DPA / TASS

Немецкий концерн Siemens Aktiengesellschaft во вторник, 11 июля, подал иск к инжиниринговой «дочке» «Ростеха» - «Технопромэкспорту» (ТПЭ), - которую он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 11 июля, следует из картотеки дел, передает «Интерфакс».

Ответчиками названы ОАО «Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт".

Представитель пресс-службы концерна Вольфрам Трост ранее говорил ТАСС: «Как мы ранее сообщали в заявлении, он [иск] направлен против тех, кто несет ответственность за это, а именно против менеджмента ТПЭ».

Накануне, в понедельник, 10 июля, Siemens уже грозил «Технопромэкспорту» уголовным делом за поставку своих турбин в Крым. Как говорилось в заявлении концерна, им была получена информация о том, что две из четырех турбин Siemens, которые были произведены для станции в Тамани, могли оказаться в Крыму против воли немецкой компании.

По данным Reuters, турбины Siemens в Крым поставило ЗАО «Интеравтоматика», 45,7% акций которого принадлежат Siemens. В заявлении концерна говорилось только, что работа «Интеравтоматики» будет прекращена.

«За последние несколько месяцев наш клиент неоднократно подтверждал в письменном виде, что поставок в Крым не произойдет», – указывал Siemens. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России. Имя клиента Siemens не раскрыл.

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич ранее во вторник заявил, что, если подтвердится, что турбинные установки, выпущенные Siemens, были поставлены в Крым, это будет означать, что компания была серьезно обманута и контракт с ней был нарушен. Такой обман он также назвал «серьезным подрывом доверия и очень сильным ударом по инвестициям в Россию».

Официальный представитель Еврокомиссии, в свою очередь, рассказал «Интерфаксу», что ЕК находится в контакте с компетентными ведомствами Германии по вопросу возможной поставки турбин компании Siemens в Крым. Он добавил, что «применение и исполнение ограничительных мер ЕС остается за странами-членами».

Четыре турбины по заказу «Технопромэкспорта» изготовил завод «Сименс технологии газовых турбин» (СП Siemens и «Силовых машин»). Турбины предназначались для строительства ТЭС в Тамани. Но их строительство так и не началось. В сентябре 2016 г. «Технопромэкспорт» выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорится в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить «Технопромэкспорт» от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма. Кто купил турбины - неизвестно.

Сейчас «Технопромэкспорт» строит станции в Крыму. В Балаклавском районе Севастополя строится парогазовая установка, мощность двух очередей – 235 МВт каждая. Еще одна станция такой же мощности строится вблизи Симферополя. Шестого июля компания заявила, что приобрела четыре комплекта газотурбинных установок для крымских электростанций на вторичном рынке. «Технопромэкспорт» утверждает, что модернизировал оборудование — установки пришлось приводить к требованиям проекта. «В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», – передавал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Во вторник министр промышленности Денис Мантуров подтвердил, что на электростанциях в Крыму будут использованы турбины российского производства с зарубежными элементами. «Что касается турбин, которые будут размещаться в Крыму, мы уже говорили неоднократно: это будут использованы российские технологии, и мы заверили своих коллег в том, что это будут российского производства турбины с использованием элементов зарубежного производства, но при этом это будет российский сертификат, российские турбины», - уточнил он.