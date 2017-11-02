Поставленные в Крым турбины оказались немецкими

Турбины по заказу «Технопромэкспорта» изготавливал завод «Сименс – технологии газовых турбин» М. Стулов / Ведомости

ВО «Технопромэкспорт» заявил, что турбины, поставленные в Крым, были импортированы Siemens из Германии, а не изготовлены на петербургском заводе «Сименс технологии газовых турбин», передал «Интерфакс» из Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск Siemens к «Технопромэкспорту».

«Пункт контракта предусматривал, что изготовление турбин будет осуществлено поставщиком, российской организацией. Мы сегодня узнали, что изготовление было осуществлено Германией и [оборудование] поставлено в Россию компанией Siemens AG», - цитирует «Интерфакс» представителя «Технопромэкспорта».

«Мы никогда не исходили из того, что наш доверитель по настоящему делу мог быть обманут в отношении факта якобы изготовленных российской организацией газовых турбин», - отметил представитель подрядчика.

Получить комментарии Siemens пока не удалось.

В июле стало известно, что четыре газовые турбины, предназначавшиеся для строительства электростанций в Тамани для покрытия дефицита электроэнергии на юге России, оказались в Крыму. Поставила их туда структура подрядчика «Технопромэкспорта», которая строит две станции на полуострове. Такие турбины по заказу «Технопромэкспорта» изготавливал завод «Сименс – технологии газовых турбин» (СП Siemens и «Силовых машин»).

Но строительство ТЭС в Тамани так и не началось. В сентябре 2016 г. «Технопромэкспорт» выставил турбины на торги. Покупатель турбин должен был подключить их к сетям ФСК или других компаний, находящихся в России, говорится в материалах. Также он не должен был нарушать санкции, введенные Россией, Германией, Евросоюзом, США и ООН, и обязан обезопасить «Технопромэкспорт» от любых претензий, если это условие будет нарушено. Победитель аукциона должен был гарантировать, что оборудование не будет использоваться на электростанциях, имеющих прямое подключение к энергосистеме Крыма, а также на электростанциях, единственной задачей которых является энергоснабжение Крыма.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял: «Что касается турбин, которые будут размещаться в Крыму, мы уже говорили неоднократно: это будут использованы российские технологии, и мы заверили своих коллег в том, что это будут российского производства турбины с использованием элементов зарубежного производства, но при этом это будет российский сертификат, российские турбины».

11 июля немецкий Siemens подал иск к «Технопромэкспорту», который он обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым.

Как турбины Siemens оказались в Крыму