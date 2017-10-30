Запуск электростанции в Тамани перенесен на 2021 год

Турбины, которые уплыли в Крым и за которые судится Siemens, предполагались именно для нее

Турбины, которые уплыли в Крым и за которые судится Siemens, предполагались именно для нее М. Стулов / Ведомости

Запуск электростанции в Тамани перенесли на 2021 г., следует из сообщения на сайте правительства. В нем отмечается, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича одобрила предложения Минэнерго о проведении в 2018 г. отбора новых генерирующих мощностей установленной мощностью 465 МВт на территории Краснодарского края со сроками поставки в 2021 г.

По какой причине поставка электроэнергии перенесена с 2020 г. на 2021 г., представитель Дворковича не ответил. Предельная цена мощности этой электростанции составит 1 729 000 руб. за 1 МВт в месяц.

Электростанция нужна, чтобы компенсировать дефицит мощности на юге России и через энергомост подстраховать поставки электроэнергии в Крым, поясняет аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр.

История с турбинами

Проект строительства электростанции в Тамани обсуждается еще с лета 2015 г. Именно для нее «Технопромэкспорт» заказал у СП Siemens и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» четыре турбины. Сначала планировалось, что мощность новой станции составит более 600 МВт, но позже она была снижена до 460 МВт. Инвесторам предложили построить электростанцию по механизму договора о предоставлении мощности (ДПМ) – с гарантированным возвратом инвестиций в течение 15 лет под 14% годовых. «Ростех» просил правительство отдать «Технопромэкспорту» право строительства без конкурса. Но на сам конкурс, прошедший в итоге летом 2016 г., «Технопромэкспорт» не заявился, как и остальные участники энергорынка, – их не устроили условия строительства.

«Технопромэкспорт» после этого выставил купленные турбины на продажу. Рассматривалась возможность продать две турбины для проекта в Тамани, две – «Газпром энергохолдингу» для строительства ТЭС в Грозном, но она не была реализована, сказали «Ведомостям» федеральный чиновник и собеседник, близкий к «Технопромэкспорту». А летом 2017 г. они были перевезены в Крым, где «Технопромэкспорт» строит две электростанции – в Симферополе и Севастополе. Siemens объявил это нарушением договора и приостановил сотрудничество с контролируемыми государством российскими энергокомпаниями.

Также комиссия рассмотрела предложения ФАС по установлению на 2018 г. параметров надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка его субъектами – производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения на территории Дальневосточного федерального округа планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию.