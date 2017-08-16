«Технопромэкспорт» снова хочет построить ТЭС в Тамани

В прошлый раз купленные для этого проекта турбины Siemens подрядчик вопреки санкциям отправил в Крым

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Юг России давно ждет нового производителя электроэнергии Артур Лебедев / РИА Новости

«Технопромэкспорт» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани и планирует принять в нем участие, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Но окончательное решение компания примет после официального опубликования условий конкурса, добавил он. Электростанция будет построена в любом случае, конкурс должен пройти до конца года, утверждает федеральный чиновник. Конкурс будет объявлен «вот-вот», сказал представитель Минэнерго. По плану электростанция должна заработать в 2020 г., добавил он.