ТЭК
Статья опубликована в № 4386 от 16.08.2017 под заголовком: Тамани дали второй шанс

«Технопромэкспорт» снова хочет построить ТЭС в Тамани

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«Технопромэкспорт» сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство ТЭС в Тамани и планирует принять в нем участие, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Но окончательное решение компания примет после официального опубликования условий конкурса, добавил он. Электростанция будет построена в любом случае, конкурс должен пройти до конца года, утверждает федеральный чиновник. Конкурс будет объявлен «вот-вот», сказал представитель Минэнерго. По плану электростанция должна заработать в 2020 г., добавил он.

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