Гендиректор Siemens призвал не осуждать Россию за поставку турбин в Крым

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То, что в Тамани ничего не будет построено, стало очевидно только после того, как турбины уже были куплены, объяснил главный исполнительный директор немецкого концерна Джо Кэзер Matthias Schrader / AP

Целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнута всеобщему осуждению. Такое мнению по поводу поставок турбин Siemens в Крым высказал главный исполнительный директор немецкого концерна Джо Кэзер в интервью Spiegel. «До сих пор у нас были доверительные отношения с Россией», — подчеркнул топ-менеджер. Тем не менее, компания уже приняла некоторые меры, сказал он.

Кэзер напомнил, что Siemens вышел из совместного с «Технопромэкспортом» предприятия по производству энергооборудования «Интеравтоматика», оставив там только надзорный персонал. Также компания проверила всех своих клиентов и владельцев лицензий и усилила внутренний контроль, отметил топ-менеджер. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос новых правил распоряжения товаром.

В июле 2017 г. стало известно, что купленные «Технопромэкспортом» для строительства ТЭС в Тамани турбины Siemens, были поставлены в Крым. Там «Технопромэкспорт» также ведет строительство двух электростанций. Siemens посчитала это нарушением контракта. Позже Совет Европы внес в санкционный список двух чиновников Минэнерго Андрея Чемезова и Евгения Грабчака, гендиректора «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку и две «дочки» «Ростеха» — ООО «Технопромэкспорт» (покупатель турбин) и ОАО «Технопромэкспорт» (поставила их в Крым). Siemens в свою очередь подала иск к обоим «Технопромэкспортам» и своему СП с «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин».

У нас был партнер по сделке, у него было проектное финансирование и определенный участок строительства, на котором уже велись первые приготовления, рассказал Кэзер. То, что в Тамани ничего не будет построено, стало очевидно только после того, как турбины уже были куплены, объяснил он. «Заказ был сделан во второй половине 2015 г., до передачи турбин в августе 2016 г., мы проверяли слухи о том, что на самом деле они могут быть поставлены в Крым», — отметил он. Но никаких доказательств на тот момент не было найдено, клиент несколько раз, в том числе перед получением турбин, в письменной форме подтвердил место их назначения, подчеркнул Кэзер.

«После получения доказательств поставки турбин в Крым, мы прекратили дальнейшие поставки оставшегося оборудования, но возвращать турбины было уже поздно», — посетовал топ-менеджер Siemens. Компания сделала все возможное, чтобы предотвратить поставки турбин в Крым, но, к сожалению, сделать это не удалось, сказал Кэзер.

Как турбины Siemens оказались в Крыму