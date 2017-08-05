Минэнерго: Siemens вряд ли стал «заложником ситуации» с турбинами

В пятницу Совет Европы принял решение о расширении санкционного списка из-за ситуации с поставками турбин Siemens в Крым Siemens

Решение о включении в санкционный список Евросоюза двух сотрудников Минэнерго России вызывает недоумение, заявил в субботу представитель ведомства. Прежде всего, вмешательство в спор двух хозяйствующих субъектов является прямым нарушением правовых норм, отметил он.

С учетом многолетнего опыта работы Siemens сложно представить, что компания оказалась «заложником ситуации», подчеркнул представитель Минэнерго. По его словам, у Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений, никаких законных оснований по внесению сотрудников Минэнерго в список не было.

«Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Евросоюза. Минэнерго в свою очередь намерено и в дальнейшем обеспечивать энергобезопасность потребителей», — сказал представитель ведомства «Ведомостям». Политические амбиции не должны быть препятствием для выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами, подчеркнул он.

В пятницу Совет Европы принял решение о расширении санкционного списка из-за ситуации с поставками турбин Siemens в Крым. В список были добавлены замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнрго Евгений Грабчак, гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка. Также в список были внесены ВО «Технопромэкспорт», покупавший турбины у Siemens, ОАО «Технопромэкспорт» (их текущий владелец) и ЗАО «Интеравтоматика», занимающееся созданием систем управления электростанциями.

«Технопромэкспорт» купил в 2015 г. у Siemens четыре парогазовые турбины для строительства электростанции в Тамани, но на проводившийся в 2016 г. Минэнерго конкурс не заявился, т. к. компанию не устроили его условия. В июле Siemens сообщил, что, по данным компании, эти турбины в нарушение контракта были перемещены в Крым. Немецкий концерн выступил с заявлением о приостановке поставок энергооборудования российским энергокомпаниям, контролируемым государством. Siemens также обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием признать сделку по продаже четырех турбин «Технопромэкспорту» недействительной.

Позже «Технопромэкспорт» признал, что перевез турбины в Крым. Но, как утверждает компания, они были модифицированы с помощью российских ноу-хау.

Как турбины Siemens оказались в Крыму