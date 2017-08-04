Евросоюз расширил санкции против России

В санкционный список внесены три компании и три человека, причастных к поставке турбин Siemens в Крым

О том, что купленные «Технопромэкспортом» у Siemens четыре газовые турбины были поставлены в Крым, стало известно в июле Imago / TASS

Сегодня Евросоюз внес в санкционный список трех граждан России и три юридических лица в связи с поставками в Крым турбин Siemens. Решение опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя Россией, говорится в заявлении ЕС. Как часть этой политики, ЕС запретил поставки ключевого оборудования инфраструктурных проектов в Крым и Севастополь в важных секторах, включая газовые турбины в энергетическом секторе.

«Создание энергетической независимости Крыма и Севастополя поддерживает его разделение с Украиной и подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», - объясняется в заявлении. Газовые турбины являются ключевым элементом в строительстве новых электростанций.

В список попали замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, гендиректор ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка. Они признаны ответственными за поставки газовых турбин в Крым. Турбины были проданы Siemens для использования на территории России, отмечается в решении ЕС: последовавший трансфер турбин в Крым был нарушением условий контракта. Компании, попавшие под санкции, были сторонами соглашений: это компания - покупатель турбин и ответственная за транспортировку (ВО «Технопромэкспорт»), текущий владелец турбин (ОАО «Технопромэкспорт») и компания, специализирующаяся на системах управления и контроля в электростанциях (ЗАО «Интеравтоматика»).

Представители «Технопромэкспорта» и Минэнерго от комментариев отказались.

О том, что купленные «Технопромэкспортом» у Siemens четыре газовые турбины были поставлены в Крым, стало известно в июле. «Технопромэкспорт» покупал турбины для строительства электростанции в Тамани, но не заявился на проводившийся Минэнерго конкурс. В середине июля Siemens подтвердил, что произведенные им турбины были поставлены в Крым. Компания объявила о приостановке поставок энергооборудования для российских энергокомпаний с госучастием, а также выходе из совместного с «Технопромэкспортом» предприятия ЗАО «Интеравтоматика» (у Siemens — 46%).

На прошлой неделе «Технопромэкспорт» подтвердил, что указанные турбины оказались в Крыму. По словам представителя компании, они были модернизированы с помощью российских технологий.

Попадание в санкционный список подразумевает замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз, говорится в сообщении ЕС. Сейчас в него включены 153 человека и 40 компаний. Меры были введены в марте 2014 г.