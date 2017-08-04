Кремль отказался реагировать на новость об усилении санкций из-за турбин Siemens

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщение об усилении ЕС санкций против России из-за скандала с турбинами Siemens не является поводом для реакции Кремля. «Это не повод для нашей реакции», - сказал Песков журналистам.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Евросоюз уже в пятницу расширит санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций. Расширить санкции предложила Германия, возражений против этого решения не будет, написало агентство со ссылкой на два дипломатических источника. Еврокомиссия не планирует штрафовать немецкий концерн в связи с отправкой турбин его производства в Крым.

На минувшей неделе послы 28 стран Евросоюза единогласно согласовали введение ограничительных мер в отношении четырех физических и трех юридических лиц из России в связи с поставкой турбин Siemens в Крым.

Для юридических лиц попадание под санкции будет означать, что с ними не могут поддерживать деловые отношения компании из стран, поддерживающих санкции. Попавшим в санкционный список российским гражданам будет отказано в выдаче виз в страны ЕС, США и другие страны, которые поддерживают этот режим (Канада, Австралия и др.). Если на территории этих стран у них имеются банковские счета или недвижимость, они могут быть заморожены.

Турбины в Крым поставила инжиниринговая структура «Ростеха» – ВО «Технопромэкспорт». Эта компания в 2015 г. купила у Siemens четыре газотурбинные установки для строительства электростанции в Тамани. Параллельно «Технопромэкспорт» ведет строительство двух электростанций в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт.