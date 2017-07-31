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Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Турбины Siemens модернизированы

Турбины Siemens модернизировали с помощью отечественного ноу-хау

«Технопромэкспорт» признал, что эти турбины были поставлены в Крым

Поставленные в Крым турбины, которые «Технопромэкспорт» купил у Siemens, прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект, сообщил в пятницу представитель «Технопромэкспорта». При этом были использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование, отметил он. По его словам, компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию.

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