Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Турбины Siemens модернизированы
Турбины Siemens модернизировали с помощью отечественного ноу-хау
«Технопромэкспорт» признал, что эти турбины были поставлены в Крым
- Иван Песчинский
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Siemens готов выкупить свои турбины обратно
Максим Стулов / Ведомости
Поставленные в Крым турбины, которые «Технопромэкспорт» купил у Siemens, прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект, сообщил в пятницу представитель «Технопромэкспорта». При этом были использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование, отметил он. По его словам, компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию.
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