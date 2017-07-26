Порошенко приветствовал санкции против России за турбины Siemens Alexander Zemlianichenko / AP

Президент Украины Петр Порошенко сегодня приветствовал решение представителей стран Евросоюза в совете ЕС об усилении санкций против России.

«Приветствую политическое решение стран - членов ЕС о наложении новых санкций на Россию за нелегальную поставку турбин Siemens во временно оккупированный Крым. Еще четыре гражданина России и три российские компании подпадают под честные и справедливые ограничительные меры в ответ на их циничное и сознательное нарушение контрактов. "Прецедент Siemens" должен повлечь наказание, чтобы не повториться никогда», - говорится в сообщении на Facebook Порошенко.

Сегодня послы всех 28 стран Евросоюза согласовали введение санкций против четырех физических и трех юридических лиц из России в связи с ситуацией с поставкой турбин для ТЭС производства концерна Siemens в Крым в обход санкций. «Послы ЕС согласовали включение в черный список для России 4 человек и 3 компаний из-за скандала вокруг Siemens», - пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Совете ЕС. Соглашение о санкциях против России подтвердил и брюссельский парламентский корреспондент Рикард Йозвяк. Что это за россияне и компании, не говорится.

«Обсуждение было консенсусным, инициатива Германии получила широкую поддержку, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. - Следующим шагом является техническая работа по подготовке соответствующих правовых актов для публикации в "Официальном журнале" Евросоюза, далее Совету ЕС необходимо будет принять законодательные акты».

Для юридических лиц попадание под санкции будет означать, что с ними не могут поддерживать деловые отношения компании из стран, поддерживающих санкции. Попавшим в санкционный список российским гражданам будет отказано в выдаче виз в страны ЕС, США и другие страны, которые поддерживают этот режим (Канада, Австралия и др.). Если на территории этих стран у них имеются банковские счета или недвижимость, они могут быть заморожены.

Идея о включении в санкционный список ЕС дополнительно до четырех россиян и компаний, причастных к поставке в Крым турбин Siemens, принадлежит Германии, писал Reuters. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия обойдется без турбин Siemens, поскольку рынок энергетического оборудования конкурентен.

Турбины в Крым поставила инжиниринговая структура «Ростеха» – ВО «Технопромэкспорт». У него есть несколько зарубежных проектов. Один из них – в стране Евросоюза: в Хорватии компания строит ТЭС Sisak-3 мощностью 230 МВт.

На минувшей неделе Siemens заявил, что приостанавливает поставку энергооборудования для российских энергокомпаний, контролируемых государством. Немецкий концерн также намерен выйти из совместного предприятия с «Технопромэкспортом» – «Интеравтоматики» – и ужесточить правила работы в России. Все новые проекты будут вестись только через СП с «Силовыми машинами» предприятие «Сименс технологии газовых турбин» (у Siemens – 65%) и ООО «Сименс» (100%-ная «дочка» Siemens). Параллельно в Арбитражном суде Москвы Siemens добивается признания недействительной продажи четырех турбин «Технопромэкспорту».