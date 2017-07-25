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Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Siemens пополнит санкционный список

Поставки турбин в Крым обернутся новыми санкциями

Европейские чиновники готовят ответ на поставки оборудования Siemens в Крым

Германия предложила ЕС включить в санкционный список дополнительно до четырех россиян и компаний, причастных к поставке в Крым турбин Siemens, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе. Один из источников агентства сказал, что под санкции могут попасть чиновники Минэнерго и российской компании, занимавшейся поставками турбин в Крым. Представитель немецкого МИДа подтвердил, что в ответ на поставки турбин Siemens в Крым готовится реакция на европейском уровне. Но он не стал вдаваться в детали, сославшись на то, что процесс еще идет.

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