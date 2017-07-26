ТАСС: Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин

Как сообщает ТАСС, Еврокомиссия не планирует штрафовать немецкий концерн Siemens в связи с отправкой турбин его производства в Крым.

«Мы не видим оснований для штрафных санкций против немецкой компании, но рассчитываем, что она сделает выводы из этой ситуации. Мы ожидаем, что компания в судебном порядке оспорит все допущенные нарушения контракта», – сообщил агентству источник в институтах ЕС в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз изучает возможность внесения нескольких российских граждан в черный список в связи с этой ситуацией.

Ранее Siemens принял решение приостанавить поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Поставки будут осуществляться только после того, как Siemens убедится, что оборудование будет установлено именно в оговоренных контрактом конечных пунктах назначения, говорится в сообщении.