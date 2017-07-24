Reuters узнал о предложении Германии расширить санкции против России из-за Siemens

Reuters узнал о предложении Германии расширить санкции против России Wolfgang Rattay / Reuters

Германия предложила ЕС включить в санкционный список дополнительно до четырех россиян и компаний, причастных к поставкам в Крым турбин Siemens, сообщает Reuters со ссылкой на двух источников в Брюсселе. Один из источников агентства сказал, что под санкции могут попасть чиновники Минэнерго и российская компания, занимавшаяся поставками турбин в Крым.

По словам другого источника Reuters, этот вопрос будет рассмотрен в среду. Для принятия решения необходимо единогласное решение. Получить комментарии представителей Еврокомиссии и МИД Германии пока не удалось.

Кремль не стал комментировать информацию агентства. «Не считаю возможным комментировать сообщения Reuters, которые не содержат ссылки на хоть какой-то внятный источник», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).

В пятницу Siemens сообщил, что компания получила достоверную информацию о том, что все четыре турбины, поставленные летом 2016 г. для проекта в Тамани на юге России были модифицированы и в нарушение контракта перемещены в Крым. Эти действия являются грубым нарушением условий соглашений о поставках с Siemens, законодательства ЕС, злоупотреблением доверием, заявил немецкий концерн.

Речь идет о контракте с «Технопромэкспортом» (СП «Ростеха» (51%) и президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера (49%)), согласно которому турбины компании понадобились для электростанции в Тамани. Компанию, которая займется строительством, планировалось выбрать на конкурсе, но в прошлом году никто не подал на него заявку. До конца лета Минэнерго планирует провести повторный конкурс, но о его сроках и условиях пока официально не объявлялось.

Siemens заявила, что временно приостанавливает поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Поставки будут осуществляться только после того, как Siemens будет уверен в том, что заказанное оборудование будет установлено в оговоренных контрактом конечных пунктах назначения, говорится в сообщении.

Siemens также сообщила о намерении отказаться от доли в СП с «Технопромэкспортом» «Интеравтоматика», которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций. Новые бизнес-проекты, связанные с газотурбинными оборудованием, будут осуществляться исключительно контролируемым Siemens совместным предприятием «Сименс технологии газовых турбин» и находящейся в Москве 100% дочерней компанией ООО «Сименс». Новый механизм постоянного контроля подлежит применению во всех новых проектах, отмечается в сообщении.

Такое крупное нарушение санкций повредит российско-немецким отношениям, заявил немецкой Bild am Sonntag представитель МИД Германии.