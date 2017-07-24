ТЭК
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Siemens придержит турбины

Siemens ограничит поставки турбин в Россию

Это слабо отразится на бизнесе компании, почти все оборудование для строительства новых станций уже куплено

Siemens временно приостанавливает поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Об этом компания сообщила 21 июля. Поставки будут осуществляться только после того, как Siemens убедится, что оборудование будет установлено именно в оговоренных контрактом конечных пунктах назначения, говорится в сообщении.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике