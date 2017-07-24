Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Siemens придержит турбины
Siemens ограничит поставки турбин в Россию
Это слабо отразится на бизнесе компании, почти все оборудование для строительства новых станций уже куплено
- Иван Песчинский
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В ближайшие пять лет объем вводов в эксплуатацию газовых ТЭС составит 6 ГВт, но почти все оборудование уже куплено, говорит Наталья Порохова
Петр Ковалев / ТАСС
Siemens временно приостанавливает поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Об этом компания сообщила 21 июля. Поставки будут осуществляться только после того, как Siemens убедится, что оборудование будет установлено именно в оговоренных контрактом конечных пунктах назначения, говорится в сообщении.
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