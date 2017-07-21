Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Уволился после допроса
Гендиректор «Силовых машин» уволился после допроса о разглашении гостайны
Его визит в ФСБ состоялся на фоне скандала с поставками в Крым турбин, выпускаемых совместно с Siemens
- Иван Песчинский,
- Дмитрий Горшенин,
- Алексей Никольский
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Дело в отношении Филиппова (на фото) пока не возбуждено
Максим Стулов / Ведомости
Совет директоров «Силовых машин» (принадлежит Алексею Мордашову) досрочно прекратил полномочия гендиректора компании Романа Филиппова. Топ-менеджер покинул компанию по соглашению сторон, отмечается в сообщении «Силовых машин». На его место назначен его заместитель, технический директор Юрий Петреня. Заседание совета директоров по этим вопросам прошло в среду.
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