Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Уволился после допроса

Гендиректор «Силовых машин» уволился после допроса о разглашении гостайны

Его визит в ФСБ состоялся на фоне скандала с поставками в Крым турбин, выпускаемых совместно с Siemens