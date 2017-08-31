Россия может оставить у себя турбины Siemens

Заменить турбины Siemens в Крыму не только нечем, на это уже не хватит времени, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин М. Стулов / Ведомости

Правительство поручило ввести в эксплуатацию Симферопольскую и Севастополькую ТЭС в Крыму в середине следующего года. Распоряжение об этом опубликовано сегодня, 31 августа. Ввод первых блоков электростанций назначен на 19 мая 2018 г., вторых – на 18 июня 2018 г. В распоряжении указывается, что в качестве основного оборудования на электростанциях должны быть использованы парогазовые установки мощностью 235 МВт. Единственные ПГУ, которые подходят под это описание, - уже поставленные «Технопромэкспортом» в Крым турбины Siemens и являющиеся предметом судебного разбирательства между компаниями.

Заменить турбины Siemens в Крыму не только нечем, на это уже не хватит времени, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «На установку оборудования понадобится около полугода. Поэтому нужно использовать те турбины, которые уже поставлены в Крым, несмотря на оставшиеся юридические вопросы», - говорит Пикин.

Энергосистема Крыма испытывает большой дефицит мощностей, это заставляет торопиться со строительством ТЭС, напоминает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова. «Энергомост с полуостровом был введен в очень короткие сроки. Но жаркое лето привело к серии отключений и еще раз подчеркнуло необходимость как можно скорее снизить зависимость от поставок электроэнергии из Украины», – говорит Порохова. Это вопрос снижения политической напряженности и социальных рисков, считает эксперт. «Несмотря на то что ситуация с турбинами остается сложной, а каждая из сторон арбитражного процесса настаивает на своей правоте, вряд ли решение это сейчас что-то принципиально изменит», - говорит Порохова.

Серьезного ужесточения санкций со стороны ЕС России ожидать не стоит в любом случае, считает вице-президент Центра политических технологий Алекей Макаркин. «Максимум - введут еще что-нибудь символическое. Мы дадим такой же символический ответ. Это самое страшное, что может случиться. Потом вся эта история забудется. В серьезном усилении санкций не заинтересованы ни Siemens, ни Германия», - убежден Макаркин.

Европа вряд ли будет инициировать новые санкции и постарается не допустить дальнейшего нагнетания скандала, считает директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин. «Если такая возможность будет, историю с турбинами постараются спустить на тормозах. Все, конечно, продолжают следить за развитием процесса, но теперь нас ждет “юридический пинг-понг”. С российской стороны будут говорить, что оборудование было в достаточной степени локализовано и санкции на него распространяться не могли. Siemens - настаивать, что о нарушении условий контракта он не знал, турбины выкупить пытался и вообще все от него зависящее сделал. Европейские законодатели – что санкции уже ввели, и немецкий концерн обвинить больше не в чем» - предполагает Панин. Обостриться ситуация может только в одном случае – если оштрафовать Siemens решат американцы, делится мнением эксперт. «Я бы не стал исключать такой возможности», - говорит Панин.

Изначально ввод первых энергоблоков новых крымских электростанций был намечен на 1 сентября этого года. Позднее министр энергетики Александр Новак говорил, что он перенесен на I квартал 2018 г. «Перенос сроков запуска двух ТЭС в Крыму связан с необходимостью проведения технических и контрольных работ», - сообщил вчера представитель Минэнерго. По его словам, старые сроки регламентировали окончание пуско-наладочных работ, а новые - полный ввод объекта в эксплуатацию после прохождения всех необходимых проверок Ростехнадзором и другими заинтересованными органами».

Строительством электростанций в Симферополе и Севастополе занимается структура госкорпорации «Ростех» – ООО «Технопромэкспорт». Проект ТЭС предусматривал установку на них четырех парогазовых установок на основе газовых турбин Siemens. Из-за введения европейских санкций в отношении России концерн отказался их поставлять, но продал четыре такие же установки для строительства ТЭС в Тамани другой структуре «Ростеха» – ОАО «Технопромэкспорт». В дальнейшем подрядчик Таманской ТЭС обанкротился и выставил оборудование на продажу. Турбины в итоге летом этого года оказались в Крыму. Как только об этом стало известно, разразился скандал. Европейские власти начали расследование в отношении Siemens.

Сама компания сообщила, что турбины «были перенесены в Крым против воли» концерна. 11 июля Siemens подал в суд на оба «Технопромэкспорта». Также концерн сообщил, что готов выкупить турбины, а контракт с уже обанкротившимся ОАО «Технопромэкспорт» аннулировать. Арбитражный суд Москвы рассмотрение иска Siemens к структурам «Ростеха» назначил на 18 сентября, но в принятии обеспечительных мер отказал.

Источник, близкий к «Технопромэкспорту», сообщил, что компания до сих пор не получала от Siemens никаких писем и предложений о выкупе турбин. У немцев была такая возможность прошлым летом, объясняет собеседник «Ведомостей», - когда ОАО «Технопромэкспорт» из-за финансовых проблем выставил турбины на продажу. Но Siemens на тендер не заявился. Это подтверждает и федеральный чиновник. Летом 2016 г. рассматривался вариант, что купленные ОАО «Технопромэкспорт» турбины будут использованы в Тамани и для строительства Грозненской ТЭС (им занимается ОГК-2), рассказывает он. «В Крым планировалось закупить турбины у иранской MAPNA. У иранцев закончилась лицензионное соглашение с Siemens, и теперь они производят турбины сами. Но часть компонентов все ещё закупают у немецкого концерна, - говорит источник «Ведомостей, - поэтому немцы запретили продажу турбин для Крыма, пригрозив Ирану прекратить сотрудничество». В итоге у «Технопромэкспорта» не осталось других вариантов, кроме как отвезти в Крым уже закупленные у Siemens турбины, заключает он.

По закону, Siemens может претендовать либо на возврат имущества, либо на компенсацию его полной стоимости (цена одной турбины - примерно 27,95 млн евро), считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов. «Второй вариант возможен не только при условии установки турбин на ТЭС, но и при невозможности их вывоза, - уточняет юрист. - Тем более, если такое предусмотрено изначальными условиями контракта».