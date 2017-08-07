В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта

Представитель Siemens Филипп Энч заявил, что выкуп газовых турбин, которые были поставлены в Крым, может стать простым решением конфликта.

«Технически это могло бы выглядеть как договоренность о цене, которую одна сторона готова заплатить, чтобы вернуть турбины. С этой точки зрения это достаточно простая операция», - сказал он.

По его словам, Siemens «в целом не комментирует переговоры с клиентами», однако с самого начала компания публично заявляла о готовности выкупить изготовленные для ТЭЦ в Тамани газовые турбины.

Другим вариантом разрешения сложившейся ситуации компания считает поданный в Арбитражный суд Москвы иск. По словам Энча, Siemens будет настаивать на возврате всех четырех поставленных в Крым агрегатов обратно в Краснодарский край.

«Очевидно, все четыре турбины перемещены в Крым вопреки заявлениям клиента и контрактным обязательствам. Речь идет о месте использования турбин. Это была именно ТЭЦ в Краснодарском крае, в Тамани. Все документы были подписаны, даны гарантии, что там они будут использоваться. Этого мы и хотим добиться», - уточнил он.