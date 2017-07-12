Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Не пойман – не Siemens

Концерн Siemens утверждает, что не знал о поставке газовых турбин в Крым

Если не будет доказано обратное, под санкции могут подпасть только инжиниринговые «дочки» «Ростеха»