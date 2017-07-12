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Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Не пойман – не Siemens

Концерн Siemens утверждает, что не знал о поставке газовых турбин в Крым

Если не будет доказано обратное, под санкции могут подпасть только инжиниринговые «дочки» «Ростеха»

Немецкий концерн Siemens подал в суд на инжиниринговые структуры «Ростеха» – ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт». Последнее обвиняется в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 11 июля, следует из картотеки дел. К делу также привлечено СП Siemens и «Силовых машин» – ООО «Сименс технологии газовых турбин», которое изготовило турбины.

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