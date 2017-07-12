Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Не пойман – не Siemens
Концерн Siemens утверждает, что не знал о поставке газовых турбин в Крым
Если не будет доказано обратное, под санкции могут подпасть только инжиниринговые «дочки» «Ростеха»
- Артур Топорков
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Немецкий концерн Siemens утверждает, что не знал о поставке газовых турбин в Крым
Siemens
Немецкий концерн Siemens подал в суд на инжиниринговые структуры «Ростеха» – ОАО «ВО «Технопромэкспорт» и ООО «ВО «Технопромэкспорт». Последнее обвиняется в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым. Иск подан в Арбитражный суд Москвы 11 июля, следует из картотеки дел. К делу также привлечено СП Siemens и «Силовых машин» – ООО «Сименс технологии газовых турбин», которое изготовило турбины.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}