Токсичный владелец

Российское государство – токсичный собственник, даже если он у компании не единственный. Во вторник Суд справедливости Евросоюза вынес не подлежащее пересмотру решение об обоснованности секторальных санкций ЕС против «Роснефти», наполовину принадлежащей государству через «Роснефтегаз». Решение по делу «Роснефти» стало первым и, вероятно, прецедентным для подобных разбирательств по искам Сбербанка, «Газпром нефти», ВЭБа и ВТБ, также включенных в европейские санкционные списки, чтобы «увеличить цену действий России по подрыву суверенитета Украины». В частности, рассмотрение дел Сбербанка и «Газпром нефти» было приостановлено в апреле 2016 г. с мотивировкой «до момента принятия решения по делу «Роснефти».

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