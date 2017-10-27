Госдепартамент США обнародовал новый санкционный список российских компаний

Список является частью подписанного Дональдом Трампом закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» Al Drago / Bloomberg

Госдепартамент США сегодня официально обнародовал новый список российских компаний, в отношении которых вводятся санкции. Он состоит из двух частей: 33 оборонных предприятия, включая «Ростех», «Калашников» и «Ижмаш», и шесть «разведывательных» организаций - ФСБ, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity (бывшая Esage Lab), петербургский «Специальный технологический центр» и московское «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики».

Список, являющийся частью подписанного Дональдом Трампом закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), соответствует тому, что ранее опубликовала The New York Times.

Против ряда этих российских компаний США начали вводить секторальные санкции еще в 2014 г. Но теперь речь идет о вторичных санкциях - они могут распространяться на деятельность компаний в третьих странах и их контрагентов. В частности, американские власти могут применять санкции и против работающих в США местных и иностранных компаний, если те продолжат с февраля 2018 г. сотрудничать с российским бизнесом, попавшим под ограничения CAATSA.

В примечаниях к закону указывалось, что санкции должны вводиться лишь за «значительные транзакции», совершенные со 2 августа 2017 г. Объем допустимых сделок должен оценивать госдепартамент. Применительно к конкретным компаниям он может различаться. Лимиты по транзакциям должны быть установлены в течение 180 дней с момента подписания закона.

Новые санкции начнут вводиться с 29 января 2018 г. Для российских компаний и организаций они, в частности, будут выражаться в ограничениях на выдачу кредитов и ужесточении визовой политики. С подготовкой к введению санкций связан и пересмотр финансирования российского ОПК. Накануне «Коммерсантъ» писал о работе правительства и Кремля над созданием специализированного банка для ОПК . Завершить ее предполагается к концу года. В качестве главного кандидата на эту роль рассматривается Российская финансовая корпорация (РФК), на 100% принадлежащая «Рособоронэкспорту» и входящая в «Ростех».