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Политика
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The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина

Ведомости
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У бизнесменов «дальнего круга» Путина Олега Дерипаски, Романа Абрамовича, Алишера Усманова и акционеров «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом наибольшие шансы попасть под санкции США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), пишет The Bell. Этот закон, а в особенности неопределенность, связанная с ним, беспокоит многих участников российского списка Forbes, пишет издание.

Претензии к Дерипаске могут быть связаны с бывшим руководителем штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, к «Альфа-груп» - с якобы вмешательством в американские выборы, пишет ресурс.

По закону, который Трамп подписал 2 августа, к началу февраля 2018 г. Минфин США, офис директора Национальной разведки и госсекретарь должны представить в Конгресс отчет о российских олигархах и должностных лицах, задействованных во внешней политике. В числе прочего, предписано оценить их отношения с президентом России Владимиром Путиным, размер состояния, зарубежные активы и потенциальное воздействие санкций против этих людей на экономику России.

The Bell отмечает, что речь о вторичных санкциях - то есть распространяющихся на деятельность «олигархов» в третьих странах, и таким образом несущих огромные риски для бизнеса. «Достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно» - сказал изданию помощник одного из бизнесменов.

По словам одного из бизнесменов, в США с президентских выборов вакантна позиция координатора санкционной политики Госдепартамента, и это усугубляет неопределенность. «Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», – перечислил собеседник The Bell. Выяснить это, по его словам, не могут даже местные лоббисты.

Консультанты участников Forbes признают, что обойти подобные санкции трудно, но пока самым надежным способом выглядит развод с женой с оформлением на нее активов. Издание указывает, что недавнее расставание Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой и получение 6,9% En+ Полиной Дерипаской может не иметь отношения к возможным новым санкциям.

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Бизнес
Новости

«Роснефть» предложила ФАС установить несетевой тариф на поставки нефти в Китай

ТАСС/Ведомости
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«Роснефть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с инициативой рассмотреть установление тарифа по участкам на транспортировку нефти до порта Козьмино и в направлении Китая вместо действующего сетевого тарифа. Письмо с соответствующим предложением поступило в ФАС, с его копией ознакомился ТАСС.

ФАС собирается провести совещание в связи с инициативой «Роснефти». Оно должно состояться 26 октября. Компания от комментариев агентству отказалась.

Ранее «Роснефть» обратилась в «Транснефть» за увеличением транзита нефти в Китай через Казахстан с 10 млн до 13 млн т. Газета «Коммерсантъ» писала, что увеличение может быть прописано или в новом контракте, или через расширение действующего с CNPC. Ресурсной базой увеличения поставок станут западносибирские месторождения «Роснефти», вероятнее всего Самотлор. В Москве ожидают, что CNPC согласится на предоплату увеличенных поставок.

Расширенный экспортный трафик в Китай пройдет через Казахстан, что предполагает снятие части объемов малосернистой западносибирской нефти с западного направления - возможно, с северных портов, например с Усть-Луги.

19 октября главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания собирается поставить в этом году в Китай 40 млн т нефти.

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Недвижимость
Новости

Дом графа Шувалова за 200 млн рублей не нашел покупателя

Ведомости
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Cтоличные власти во второй раз выставили на торги знаменитый главный дом графа Шувалова на Покровке, но эта попытка снова не увенчалась успехом. На странице аукциона на инвестиционном портале мэрии указано, что на историческое здание не поступило «ни одной заявки от претендентов». Начальная стоимость памятника архитектуры – 189,3 млн руб.

Дом графа Ивана Ивановича Шувалова – отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом по ул. Покровка, д. 38А. Общая площадь здания – более 1360 кв. м, дом построен в 1890 г. К нему подключены водопровод, канализация, отопление, электричество.

Предыдущий раз департамент по конкурентной политике мэрии пытался продать здание летом этого года.

Здание входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX веков». Инвестор обязан провести восстановительные работы и приспособить дом под современное использование, говорится в конкурсной документации. На все виды работ отводится три года и три месяца.

Этот исторический объект сам по себе неплох и сохранился лучше, чем многие другие объекты, оценил здание Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key capital. Правда, по его словам, с точки зрения инвестиций это не самый лучший вариант, если только его не приобретет ценитель истории. «Цена продажи 140 000 руб. за кв. м, но в реставрацию придется вложить еще как минимум 150 000-250 000 руб. за кв. м, а после оценки строительно-монтажных работ сумма может и увеличиться», – подсчитал Камлюк. Первый торговый этаж при повторной продаже может стоить 600 000-800 000 руб. за кв. м, уточнил эксперт.

«Поскольку на торги выставлен не весь особняк, а только его часть, предложение могло бы быть интересно либо девелоперам, которые имеют опыт реставрации исторических зданий, причем федерального значения, либо коммерческим структурам исключительно в административно-офисных целях», – приводятся на инвестиционном портале мэрии слова директора по маркетингу консалтинговой компании Welhome Андрея Хитрова.

Политика
Новости

Порошенко увидел «свет в конце тоннеля» в конфликте в Донбассе‍

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе еще не скоро закончится.

«К сожалению, война еще очень далека от завершения, хоть мы имеем свет в конце тоннеля», - передает его слова «Укринформ».

Порошенко также сказал, что еще два года назад выступил с идеей о введении миротворцев ООН на Донбасс.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин ранее говорил, что одобряет инициативу введения миротворцев ООН на территорию Украины. По его мнению, миротворцы должны заняться обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ, при этом они должны находиться только на линии разграничения, а не на других территориях страны.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Украина может потерять $3 млрд в год в случае прекращения транзита газа

ТАСС/Ведомости
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Полное прекращение транзита российского газа после 2019 г. может привести к потере $3 млрд в год и негативно скажется на положении Украины. Это заявил во вторник предправления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

При этом он отметил, что привлечение международного партнера в газотранспортной системе (ГТС) страны также не является гарантией, что такой транзит сохранится, передает ТАСС.

В 2016 г. транзит российского газа через Украину составил 80 млрд куб. м. Действующий контракт о транзите истекает в 2019 г., тогда же ожидается запуск газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о поставках газа на Украину в январе 2009 г. Но в 2012–2015 гг. «Нафтогаз» не полностью отбирал законтрактованный объем. В 2014 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подали иски друг к другу в стокгольмский арбитраж.

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Менеджмент
Новости

Harvard Business Review назвал самых эффективных гендиректоров мира

Ведомости
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Американский журнал Harvard Business Review составил рейтинг самых эффективных гендиректоров мира.

На первом месте 53-летний гендиректор Inditex Пабло Исла. В предыдущие два года он был только третьим в списке самых эффективных руководителей. Исла работает в должности гендиректора уже 12 лет, с 2011 г. он совмещает эту должность с постом председателя совета директоров Inditex.

На втором месте рейтинга, как и в 2016 г., гендиректор британского коммуникационного холдинга WPP Мартин Соррелл, на третьем - руководитель американской NVIDIA Жэнь-Сунь Хуан.

Также в топ-10 рейтинга вошли Жак Ашенбруа (производитель автозапчастей Valeo), Бернар Арно (производитель предметов роскоши LVMH), Мартен Буиг (Bouygues), Йохан Тийс (банковская группа KBC), Марк Паркер (Nike), Элмар Дегенхарт (производитель шин Continental) и Флорентино Перес Родригес (строительная компания ACS).

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Политика
Новости

Украина выдворяет 20 соратников Саакашвили

ТАСС
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Миграционная служба Украины объявила о выдворении из страны 20 соратников лидера «Руха новых сил», бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее они получили вид на жительство на Украине.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что речь идет о получивших незаконно право на проживание в стране в то время, когда Саакашвили был губернатором Одесской области.

По словам Луценко, соратники Саакашвили получили ранее право на проживание на основании представлений, которые они писали в Одесский областной коммунальный центр учреждений культуры и искусства. В свою очередь учреждение обращалось в миграционную службу области с просьбой «о предоставлении вида на жительство грузинам для проведения культурной деятельности».

На самом деле часть грузин вместо занятия «культурной деятельностью» стали водителями, охранниками и помощниками Саакашвили. Другие получили работу в Одесской таможне.

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Политика
Новости

Украина может экстрадировать Сакаашвили после отказа в статусе беженца

ТАСС/Ведомости
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что миграционная служба страны может экстрадировать бывшего президента Грузии Михаила Сакаашвили. Ему было отказано в предоставлении статуса беженца.

На данный момент он является «апатридом без каких-либо обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию», уточнил Луценко.

В свою очередь Саакашвили прокомментировал ситуацию относительно законности его нахождения на территории Украины. Он считает, что Луценко «окончательно заврался» и документов, оспаривающих его право находиться на территории Украины, нет.

«Только что он заявил, что миграционная служба отказала мне в праве пребывать в стране и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что миграционная служба мне не то что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться на Украине!» - написал Саакашвили в Facebook.

Бывший президент Грузии пояснил, что несколько недель назад его адвокаты подали иск в суд о бездеятельности миграционной службы и игнорировании его запросов. «26 октября во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу», - добавил он.

Саакашвили считает, что его статус на Украине легален. «Я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина, и депортировать с территории Украины меня нельзя», - пояснил он.

Ранее он говорил, что после прорыва Саакашвили 10 сентября с территории Польши на Украину проводится экстрадиционная проверка. 22 сентября суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал политика на 3400 гривен ($127,8). В свою очередь минюст Украины проводит проверку на предмет возможной экстрадиции Саакашвили по запросу Тбилиси.

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Экономика
Новости

Орешкин объяснил уход к нему аналитиков из бизнеса с понижением зарплаты

ТАСС/Ведомости
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Аналитики идут на работу в Министерство экономического развития из бизнеса на более низкие зарплаты и «работают за идею». Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин во вторник в интервью радиостанции Business FM.

По его словам, сотрудники, которые приходит в Минэкономразвития из бизнеса, занимаются «повышением конкурентоспособности страны, созданием новых механизмов развития страны».

В конце сентября министр говорил о том, что министерство ждут кадровые обновления. В октябре Орешкин написал на своей странице в Facebook, что министерство нуждается в высококвалифицированных кадрах. Он попросил заинтересованных в работе в ведомстве посылать резюме на указанный им в социальной сети адрес.

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Политика
Новости

Минобороны обвинило Reuters в искажении слов вдовы майора Бордова о компенсациях

ТАСС/Ведомости
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Минобороны России вовремя и полностью выплатило вдове майора Сергея Бордова, погибшего в Сирии, все причитающиеся ей компенсации и единовременное пособие. Как передает ТАСС, так пресс-служба министерства прокомментировала публикации СМИ о том, что вдова считает, что ей недоплатили, и добивается всего, что ей, по ее мнению, положено от государства. «Финансовые средства в соответствии с российским законодательством получены в равных долях и полном размере всеми близкими родственниками погибшего военнослужащего: вдовой, матерью военнослужащего и его троими детьми», - заверила пресс-служба Минобороны. Публикацию Reuters там назвали сознательной манипуляцией британских журналистов, преследовавших клеветническую цель.

Виталина Бордова в интервью Reuters заявила, что с 18 апреля, когда погиб ее муж, она добивается от Минобороны полной выплаты компенсаций, которые ей положены как вдове офицера. Агентство отмечало, что она стала первой из вдов россиян, погибших в Сирии, кто публично пожаловался на то, как с ней поступили. Она утверждала, что получила около 1 млн руб. от министерства, это одна пятая часть того, что получили другие близкие родственники майора - его мать и дети от первого брака. Также она пожаловалась, что ей отказали в помощи в улучшении жилищных условий, так как она официально зарегистрирована в квартире своего первого мужа и владеет в ней долей.

Бордова затем подтвердила РБК, что ей отказали в праве на квартиру, которую ее муж получил бы за выслугу свыше 20 лет, что ей сообщили, что она не может считаться одиноким человеком, которому требуется помощь в улучшении жилищных условий и пенсия. В целом семья погибшего получила всего 5 млн руб., в том числе 3 млн руб. страховой компенсации и единовременную выплату в 2 млн руб.

Минобороны проверило информацию СМИ и опровергло утверждение Reuters о том, что вдова получила якобы, цитируем, всего «одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа…». В тексте Reuters говорилось, что после смерти майора его вдова «получила около $17 000 - одну пятую часть страховой компенсации, которую она разделила с ближайшими родственниками ее мужа - детьми от предыдущего брака и матерью».

Разбирательство подтвердило факт «передергивания и клеветнического искажения британским агентством Reuters» слов вдовы Бордова, заявили в министерстве. Там напомнили, что уже не раз отмечали «попытки британского агентства любыми, в том числе сами нечистоплотными способами, дискредитировать российскую операцию по уничтожению международных террористических группировок в Сирии». «Поэтому "оперативность" отдельных российских СМИ, слепо цитирующих любые домыслы Reuters, густо разбавленные антироссийской пропагандой, без должной проверки и уточнения, вызывает лишь осуждение», - заявило Минобороны.

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Политика
Новости

Чайка дважды просил генпрокурора США возбудить дело против Браудера

ТАСС
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Генпрокурор России Юрий Чайка отправил генпрокурору США два письма с просьбой возбудить уголовное дело против финансиста Уильяма Браудера, передает ТАСС. По его словам, шанс на экстрадицию Браудера из Великобритании в США появится, если будет возбуждено уголовное дело.

По словам Чайки, Браудер «неспроста поменял гражданство». Ранее финансист был гражданином США и не платил налоги. «Чтобы уйти от них, он принял подданство Великобритании. Сейчас он подданный Великобритании, полагая, наверное, что Великобритания никому никого не выдает», - добавил генпрокурор.

Чайка также сообщил, что в одном из писем новому прокурору США содержится просьба расследовать обоснованность принятия «закона Магнитского». Москва считает, что закон был принят без каких-либо серьезных оснований, его лоббировали заинтересованные лица.

Чайка также заявил, что есть данные о том, что из России было выведено свыше $1 млрд в структуры, связанные с именем Браудера.

В России в отношении него возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве, в том числе компании «Дальняя степь», купившей к 2004 г. 37,5 млн акций «Газпрома». Российские активы Hermitage Capital на тот момент оценивались в $4 млрд. Потерпевшей стороной по делу о банкротстве является ФНС. Ущерб государству от действий Браудера оценивается в 3,5 млрд руб. За невыплату более 522 млн руб. налогов Браудер четыре года назад был заочно приговорен в России к девяти годам тюрьмы.

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Политика
Новости

Памфилова назвала оптимальные месяцы для выборов

Интерфакс
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поддерживает идею перенести единые дни голосования с сентября на октябрь и с марта на апрель. Как сообщает «Интерфакс», ее спросили об этом на заседании Совета при президенте по правам человека. Она отметила, что это ее субъективное мнение, она считает правильным в этой ситуации выслушать специалистов.

«Март вообще месяц самый грустный, как ноябрь, - грустный, ненастный, гораздо приятнее в апреле, когда все зацветет», - объяснила она. Сентябрь она считает замечательным месяцем, но тогда людям не до голосования.

Памфилова напомнила, что ЦИК не является субъектом законодательной инициативы и не может вносить законопроекты о переносе дней выборов.

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