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The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина

У бизнесменов «дальнего круга» Путина Олега Дерипаски, Романа Абрамовича, Алишера Усманова и акционеров «Альфа-групп» во главе с Михаилом Фридманом наибольшие шансы попасть под санкции США по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), пишет The Bell. Этот закон, а в особенности неопределенность, связанная с ним, беспокоит многих участников российского списка Forbes, пишет издание.

Претензии к Дерипаске могут быть связаны с бывшим руководителем штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, к «Альфа-груп» - с якобы вмешательством в американские выборы, пишет ресурс.

По закону, который Трамп подписал 2 августа, к началу февраля 2018 г. Минфин США, офис директора Национальной разведки и госсекретарь должны представить в Конгресс отчет о российских олигархах и должностных лицах, задействованных во внешней политике. В числе прочего, предписано оценить их отношения с президентом России Владимиром Путиным, размер состояния, зарубежные активы и потенциальное воздействие санкций против этих людей на экономику России.

The Bell отмечает, что речь о вторичных санкциях - то есть распространяющихся на деятельность «олигархов» в третьих странах, и таким образом несущих огромные риски для бизнеса. «Достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно» - сказал изданию помощник одного из бизнесменов.

По словам одного из бизнесменов, в США с президентских выборов вакантна позиция координатора санкционной политики Госдепартамента, и это усугубляет неопределенность. «Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу», – перечислил собеседник The Bell. Выяснить это, по его словам, не могут даже местные лоббисты.

Консультанты участников Forbes признают, что обойти подобные санкции трудно, но пока самым надежным способом выглядит развод с женой с оформлением на нее активов. Издание указывает, что недавнее расставание Романа Абрамовича с Дарьей Жуковой и получение 6,9% En+ Полиной Дерипаской может не иметь отношения к возможным новым санкциям.